Главный кардиолог Самары рассказала о необходимости вакцинации для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по городу Самара, заведующий отделением - врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Мария Скуратова рассказала о жизненной необходимости вакцинации для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.
"В основе развития сердечно-сосудистых заболеваний лежит атеросклеротический процесс. Это естественное "старение" организма, которое протекает с различной скоростью. Образовавшиеся в юности атеросклеротические бляшки с возрастом начинают расти, увеличиваясь в размерах. Впоследствии это приводит к закупорке сосудов различной локализации (сердца, головного мозга, почек, нижних конечностей), вызывая острые сосудистые катастрофы", - сообщила врач.
Одним из механизмов развития атеросклероза является процесс воспаления. Он приводит к повреждению стенки сосуда с последующим пропитыванием холестериновых отложений.
На фоне инфекции активность сосудистого воспаления повышается. Рост бляшек идет более стремительно, приводя их к разрыву и атеротромбозу артериального сосуда. Этот патологический процесс универсален, и любая инфекция может стать фатальной для пациента.
"Особенно тяжело воспалительные заболевания протекают у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Этой группе пациентов особенно важно пройти вакцинацию не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции", - считает кардиолог.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас