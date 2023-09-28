Главный кардиолог Самары рассказала о необходимости вакцинации для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по городу Самара, заведующий отделением - врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Мария Скуратова рассказала о жизненной необходимости вакцинации для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.

"В основе развития сердечно-сосудистых заболеваний лежит атеросклеротический процесс. Это естественное "старение" организма, которое протекает с различной скоростью. Образовавшиеся в юности атеросклеротические бляшки с возрастом начинают расти, увеличиваясь в размерах. Впоследствии это приводит к закупорке сосудов различной локализации (сердца, головного мозга, почек, нижних конечностей), вызывая острые сосудистые катастрофы", - сообщила врач.

Одним из механизмов развития атеросклероза является процесс воспаления. Он приводит к повреждению стенки сосуда с последующим пропитыванием холестериновых отложений.

На фоне инфекции активность сосудистого воспаления повышается. Рост бляшек идет более стремительно, приводя их к разрыву и атеротромбозу артериального сосуда. Этот патологический процесс универсален, и любая инфекция может стать фатальной для пациента.



"Особенно тяжело воспалительные заболевания протекают у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Этой группе пациентов особенно важно пройти вакцинацию не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции", - считает кардиолог.