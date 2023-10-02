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Сбер проведет хакатон по цифровой трансформации

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер приглашает на хакатон цифровой трансформации бизнеса "СберПро Тех 2023", который стартует 4 октября и продлится полтора месяца. На него приглашаются ИТ-компании России, которые разрабатывают решения широкого спектра и заинтересованы в сотрудничестве с крупнейшими брендами страны, включая Сбер. Подать заявку на хакатон можно до 4 октября.

Участники хакатона получат новые знания о технологиях, проектной организации и процессах внедрения сервисов Сбера, а также об экспертной поддержке лучших экспертов и доступе к потенциальным клиентам.

Хакатон по цифровой трансформации Сбер проводит во второй раз. В прошлом году его участниками стали около 50 ИТ-компаний со всей России. В этом году зарегистрироваться на мероприятие можно до 4 октября, в тот же день состоится запуск проекта.

18 октября пройдут оценка заявленных концепций и отбор 30 лучших проектов. 17 ноября на партнерской конференции будут подведены итоги конкурса и выбраны три лучших решения.

Награждение победителей состоится в конце ноября на конференции Сбера AI Journey "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Победители получат возможность внедрять свои разработки в решения для клиентов Сбера.

Узнать подробности и зарегистрироваться на "СберПро Тех 2023" можно на сайте хакатона.

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