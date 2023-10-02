Этапы большого пути: Отрадненский нефтяной техникум реализует многоуровневую систему наставничества

Уже более полувека ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум" готовит высококвалифицированные кадры для предприятий нефтегазовой промышленности и других отраслей народного хозяйства страны. Настоящим "опорным каркасом" в деле обучения будущих мастеров и инженеров стала многоуровневая система наставничества, реализуемая на базе учреждения в рамках национального проекта "Образование".
О том, какие направления она в себя включает, как строится работа педагогов, какие результаты можно ожидать от внедрения данной системы в образовательных учреждениях, рассказал директор Отрадненского нефтяного техникума Юрий Бурлаков.
Начать следует с того, что наставничество — понятие многофункциональное. Наставником может быть не только педагог СПО для студента техникума, что чаще всего представляется, но и в более широком смысле: "педагог СПО — педагог высшей школы", "работник предприятия — студент", и даже сам студент, в свою очередь, может стать наставником для других обучающихся.
Поэтому система передачи опыта, применяемая в ОНТ, включает в себя несколько направлений, которые охватывают весь спектр обучения и передачи опыта, начиная от студентов и заканчивая работодателями.
На первом этапе необходимо вовлечь в свою орбиту школьников, рассудили преподаватели. Специально для школ была разработана программа "Билет в будущее". Роль наставников взяли на себя студенты СПО, но не все, а самые успешные. Чтобы заслужить звание наставника, учащийся должен не только хорошо владеть знаниями — теоретическими и практическими, но и заниматься общественной работой, побеждать в конкурсах профмастерства, ну и владеть навыками общения с ребятами более младшей возрастной категории. Здесь тоже на помощь приходят профессиональные педагоги.
Общение проходит как в виде реальных встреч, так и в любимом молодежном — онлайн формате. Студенты-наставники рассказывают школьникам о возможностях получения технического образования, особенностях учебы в техникуме, перспективах трудоустройства и т. д. Словом, помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.
Как только школьник переступает порог техникума — к нему прикрепляется наставник из числа старшекурсников. Так реализуется второй этап наставнической работы. В общении "студент — студент" более старшие ребята помогают новичкам адаптироваться к учебному процессу в ОНТ, выявляют активных, вовлекают их в жизнь техникума.
"Программа "Первый наставник" работает уже три года. К нам поступает очень много способных ребят, они быстро проявляют себя в учебе, спорте, в творческих конкурсах и общественной работе. В конце каждого учебного года проводится конкурс среди студентов-наставников, где они показывают, каких достигли результатов", — делится секретами работы Юрий Бурлаков.
Параллельно проходит обычный (или основной) учебный процесс, в рамках которого реализуется четвертая составляющая — наставничество на уровне "педагог — студент". Преподаватели и студенты совместно составляют план работы, который включает в себя научно-исследовательскую деятельность, занятия в технических кружках и секциях, подготовку к олимпиадам и различным конкурсам.
Профессиональный опыт передается и по линии "педагог — педагог", в этом случае заслуженные преподаватели берут под свое крыло молодых коллег. Вместе они разрабатывают индивидуальный план, который предусматривает супервизию, т. е. присутствие опытного на занятиях со студентами молодого, выявление сильных и слабых сторон учебного процесса, после чего проводится корректировка ведения уроков, дабы впоследствии молодой педагог вышел на уровень опытного. Также проводится оценка внеурочной деятельности.
Бывает, что требуется и обратная связь, когда молодые учат старших преподавателей, например, в освоении информационных технологий. В результате такого взаимодействия педагоги техникума всегда успешно выступают на областном конкурсе "Наставник в системе образования".
На пятом этапе наставнической деятельности реализуется схема "работодатель — студент", когда на время производственной практики за студентами в обязательном порядке закрепляются наставники из работников предприятий. При подготовке к конкурсам профмастерства в техникум приглашаются специалисты предприятий для оказания практических советов. Также наставники входят в состав жюри этих конкурсов. Вот, например, в этом году на олимпиаде ОНТ по инженерной графике в жюри находился руководитель газоперерабатывающего завода, который оценивал работу каждого студента.
Юрий Бурлаков, директор ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум":
— Подводя итог, можно сказать, что комплексный подход в программе наставничества нефтяного техникума позволяет повысить качество подготовки как молодых преподавателей, так и самих студентов.
К примеру, ОНТ в 2023 году вошел в кластер учреждений СПО в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в отрасли "Педагогика" на основе объединения образовательных организаций Самарской области, реализующих программы СПО по подготовке кадров.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.