Этапы большого пути: Отрадненский нефтяной техникум реализует многоуровневую систему наставничества

Уже более полувека ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум" готовит высококвалифицированные кадры для предприятий нефтегазовой промышленности и других отраслей народного хозяйства страны. Настоящим "опорным каркасом" в деле обучения будущих мастеров и инженеров стала многоуровневая система наставничества, реализуемая на базе учреждения в рамках национального проекта "Образование".

О том, какие направления она в себя включает, как строится работа педагогов, какие результаты можно ожидать от внедрения данной системы в образовательных учреждениях, рассказал директор Отрадненского нефтяного техникума Юрий Бурлаков.

Начать следует с того, что наставничество — понятие многофункциональное. Наставником может быть не только педагог СПО для студента техникума, что чаще всего представляется, но и в более широком смысле: "педагог СПО — педагог высшей школы", "работник предприятия — студент", и даже сам студент, в свою очередь, может стать наставником для других обучающихся.

Поэтому система передачи опыта, применяемая в ОНТ, включает в себя несколько направлений, которые охватывают весь спектр обучения и передачи опыта, начиная от студентов и заканчивая работодателями.

На первом этапе необходимо вовлечь в свою орбиту школьников, рассудили преподаватели. Специально для школ была разработана программа "Билет в будущее". Роль наставников взяли на себя студенты СПО, но не все, а самые успешные. Чтобы заслужить звание наставника, учащийся должен не только хорошо владеть знаниями — теоретическими и практическими, но и заниматься общественной работой, побеждать в конкурсах профмастерства, ну и владеть навыками общения с ребятами более младшей возрастной категории. Здесь тоже на помощь приходят профессиональные педагоги.

Общение проходит как в виде реальных встреч, так и в любимом молодежном — онлайн формате. Студенты-наставники рассказывают школьникам о возможностях получения технического образования, особенностях учебы в техникуме, перспективах трудоустройства и т. д. Словом, помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.

Как только школьник переступает порог техникума — к нему прикрепляется наставник из числа старшекурсников. Так реализуется второй этап наставнической работы. В общении "студент — студент" более старшие ребята помогают новичкам адаптироваться к учебному процессу в ОНТ, выявляют активных, вовлекают их в жизнь техникума.

"Программа "Первый наставник" работает уже три года. К нам поступает очень много способных ребят, они быстро проявляют себя в учебе, спорте, в творческих конкурсах и общественной работе. В конце каждого учебного года проводится конкурс среди студентов-наставников, где они показывают, каких достигли результатов", — делится секретами работы Юрий Бурлаков.

Параллельно проходит обычный (или основной) учебный процесс, в рамках которого реализуется четвертая составляющая — наставничество на уровне "педагог — студент". Преподаватели и студенты совместно составляют план работы, который включает в себя научно-исследовательскую деятельность, занятия в технических кружках и секциях, подготовку к олимпиадам и различным конкурсам.

Профессиональный опыт передается и по линии "педагог — педагог", в этом случае заслуженные преподаватели берут под свое крыло молодых коллег. Вместе они разрабатывают индивидуальный план, который предусматривает супервизию, т. е. присутствие опытного на занятиях со студентами молодого, выявление сильных и слабых сторон учебного процесса, после чего проводится корректировка ведения уроков, дабы впоследствии молодой педагог вышел на уровень опытного. Также проводится оценка внеурочной деятельности.

Бывает, что требуется и обратная связь, когда молодые учат старших преподавателей, например, в освоении информационных технологий. В результате такого взаимодействия педагоги техникума всегда успешно выступают на областном конкурсе "Наставник в системе образования".

На пятом этапе наставнической деятельности реализуется схема "работодатель — студент", когда на время производственной практики за студентами в обязательном порядке закрепляются наставники из работников предприятий. При подготовке к конкурсам профмастерства в техникум приглашаются специалисты предприятий для оказания практических советов. Также наставники входят в состав жюри этих конкурсов. Вот, например, в этом году на олимпиаде ОНТ по инженерной графике в жюри находился руководитель газоперерабатывающего завода, который оценивал работу каждого студента.

Юрий Бурлаков, директор ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум":

— Подводя итог, можно сказать, что комплексный подход в программе наставничества нефтяного техникума позволяет повысить качество подготовки как молодых преподавателей, так и самих студентов.

К примеру, ОНТ в 2023 году вошел в кластер учреждений СПО в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в отрасли "Педагогика" на основе объединения образовательных организаций Самарской области, реализующих программы СПО по подготовке кадров.