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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее откроется выставка Ольги Абраменковой

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 октября, в Самарском художественном музее откроется выставка Ольги Абраменковой "От солнечного круга" (12+).

Фото: самарский художественный музей

Для творчества Ольги Абраменковой характерно разнообразие жанров: южные пейзажи, портреты друзей и близких, цветочные натюрморты, зарисовки. Важное место в ее творчестве занимает портрет. С большим вниманием она относится к выбору моделей, поэтому на работах Ольги Абраменковой запечатлены только люди, которых она хорошо знает и чей характер может раскрыть.

Сама Ольга Абраменкова считает, что все еще находится в поиске собственной манеры. Основным источником вдохновения и лейтмотивом своего творчества она считает неустанные поиски "дарованной Богом красоты".

Выставка открыта до 6 ноября.

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