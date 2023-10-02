В Художественном музее откроется выставка Ольги Абраменковой

В четверг, 5 октября, в Самарском художественном музее откроется выставка Ольги Абраменковой "От солнечного круга" (12+).

Для творчества Ольги Абраменковой характерно разнообразие жанров: южные пейзажи, портреты друзей и близких, цветочные натюрморты, зарисовки. Важное место в ее творчестве занимает портрет. С большим вниманием она относится к выбору моделей, поэтому на работах Ольги Абраменковой запечатлены только люди, которых она хорошо знает и чей характер может раскрыть.

Сама Ольга Абраменкова считает, что все еще находится в поиске собственной манеры. Основным источником вдохновения и лейтмотивом своего творчества она считает неустанные поиски "дарованной Богом красоты".

Выставка открыта до 6 ноября.