В Художественном музее откроется выставка Ольги Абраменковой

В четверг, 5 октября, в Самарском художественном музее откроется выставка Ольги Абраменковой "От солнечного круга" (12+).
Для творчества Ольги Абраменковой характерно разнообразие жанров: южные пейзажи, портреты друзей и близких, цветочные натюрморты, зарисовки. Важное место в ее творчестве занимает портрет. С большим вниманием она относится к выбору моделей, поэтому на работах Ольги Абраменковой запечатлены только люди, которых она хорошо знает и чей характер может раскрыть.
Сама Ольга Абраменкова считает, что все еще находится в поиске собственной манеры. Основным источником вдохновения и лейтмотивом своего творчества она считает неустанные поиски "дарованной Богом красоты".
Выставка открыта до 6 ноября.
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