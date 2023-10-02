В Самаре открылся Всероссийский хакатон "Города"

В понедельник, 2 октября, во Всемирный день архитектуры в Самаре открылся Всероссийский урбанистический хакатон "Города".

20 финалистов из разных регионов страны собрались в Доме архитектора.

"Самарская область славится многими масштабными проектами, которые реализуются при поддержке правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Сегодня по инициативе Самарского политеха мы впервые принимаем на нашей гостеприимной земле финалистов Всероссийского урбанического хакатона "Города". Впереди вас ждет сложная задача: для проектирования определены непростые, но значимые и интересные объекты. Уверена, что в своих концепциях вы продемонстрируете мастерство, профессионализм и креативный подход", - отметила Маргарита Переплетчикова.

На протяжении недели молодые архитекторы из Самары, Барнаула, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга под руководством опытных наставников и ведущих архитекторов страны будут работать над благоустройством двух объектов: многофункционального молодежного центра на пр. Масленникова, и имения Е.В.Новосильцевой в с. Рождествено. В рамках открытия участники выезжали на объекты.

В молодежном центре участники познакомились с деятельностью региональных отделений молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" и общероссийского общественно-государственного Движения детей и молодежи "Движение первых", а также посетили региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества и Кванториум. В ходе визита активисты молодежных объединений внесли свои предложения и пожелания по благоустройству территорий.

6 октября финалисты представят разработанные концепции благоустройства.