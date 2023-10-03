"Лада" обыграла ХК "Салават Юлаев" - 3:2

Игроки "Лады" одержали волевую победу над "Салаватом Юлаевым".

Наставник тольяттинцев Олег Браташ обошелся без значительных перестановок в составе, внеся лишь несколько изменений в линию атаки по сравнению с позавчерашним поединком в Минске — вместо приболевшего Данилы Моисеева на площадке появился Егор Бабенко, обосновавшийся в четвертой тройке нападения рядом с Евгением Грошевым и Владиславом Червоненко. Ранее игравший с ними Донат Стальнов был переведен в звено к Алексею Ожгихину и Остапу Сафину. Защищать последний рубеж вновь вышел Александр Трушков.

Со стартовых минут матча команды ясно дали понять, что отсиживаться в обороне они сегодня не намерены. Такая игра на встречных курсах, конечно, сказалась на количестве бросков, которых было в достатке, и в данных обстоятельствах на ведущие роли вышли вратари — Александр Трушков и Александр Самонов сделали все от себя зависящее, чтобы "Лада" и "Салават Юлаев" ушли на первый перерыв при счете 0:0.

Во второй трети нули на табло горели вплоть до 34-й минуты, пока уфимцы не реализовали очередное большинство — Динар Хафизуллин и Вячеслав Лещенко вывели на ударную позицию Александра Шарова и форвард мощнейшим щелчком в касание пробил Трушкова. 0:1. Только вот радость хоккеистов "Салавата Юлаева" была недолгой, так как вскоре уже хозяева льда заработали численное преимущество и быстро забили. Трой Джозефс прорвался по борту в зону соперника и начал закатываться за ворота, но в последний момент решился на бросок с отрицательного угла и шайба, попав в шлем Самонову, отскочила в сетку — 1:1. Под самый занавес периода Евгений Грошев имел отличный шанс вывести "Ладу" вперед, однако на отложенном штрафе не попал по открытому створу с пятака.

Третий игровой отрезок "автозаводцы" начинали в большинстве, которое сразу же удалось превратить в гол. Неугомонный Трой Джозефс немного подержал шайбу в зоне уфимцев, а потом сделал пас на Скотта Космачука — нападающий подъехал чуть ближе к цели и с кистей запустил снаряд в район дальней "девятки". 2:1. "Салават Юлаев" недолго горевал и достаточно оперативно соорудил результативный ответ благодаря классному сольному проходу и индивидуальному мастерству Александра Хмелевского — 2:2. В оставшееся время любая из команд могла вырваться вперед, но чуть удачливее оказались волжане. Иван Романов затащил шайбу за чужую синюю линию, скинул ее на Андрея Алтыбармакяна и 84-й номер "Лады", не сближаясь с голкипером, зарядил в ворота — 3:2. В концовке поединка Виктор Козлов поменял Александра Самонова на шестого полевого, однако толкового финального штурма у "Салавата Юлаева" не получилось, к тому же тольяттинцы упустили две возможности поразить пустой створ. Итог — победа "Лады" со счетом 3:2!

Следующие матчи подопечные Олега Браташа проведут в рамках дальневосточного турне — 5 и 6 октября состоятся две встречи с "Адмиралом" из Владивостока.