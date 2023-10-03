В Ширяево состоится ежегодный фестиваль "Есенинская осень"

В субботу, 7 октября, в филиале Самарского областного художественного музея — в историко-музейном комплексе в селе Ширяево состоится ежегодный фестиваль "Есенинская осень" (6+).
Праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта Сергея Есенина и в очередной раз пройдет на родине близкого друга поэта — Александра Ширяевца.
Село Ширяево — уникальное место, которое находится в одном из красивейших мест Поволжья. В этом году гостей ждет яркая и насыщенная программа, вдохновленная поэзией Сергея Есенина и уроженца этих мест, Александра Ширяевца, творческие занятия, мастер-классы и экскурсии по музейному комплексу.
Настоящим украшением праздника станут выступления коллектива "Волга-фолк-бэнд" под управлением Дмитрия Буцыкова, лауреата международных конкурсов Надежды Сорокиной, баюна Жигулей и Волги, гусляра Виктора Читаева, а также насыщенная поэтическая программа.
Начало программы в 12:00.
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