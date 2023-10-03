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Муниципалитеты Власть и политика

Час профориентации для школьников прошел на промышленном предприятии Похвистнево

ПОХВИСТНЕВО. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Знакомство с разными профессиями и экскурсии на предприятия самарского региона проходят в рамках партпроекта "Моя карьера с Единой Россией". Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба "Единой России"

Вся физика — наглядно и за один час. Увидеть, как производят все самое необходимое для работы под высоким напряжением и обеспечения электрических сетей смогли ученики ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево.

Для них открыл двери производственный цех по выпуску электрозащитных средств производственного предприятия "Промтехресурсы". Компания работает с 1995 года и имеет опыт реализации проектов с крупнейшими предприятиями России.

Ребятам рассказали и показали, как производят электрозащитные средства для работы на воздушных линиях и электроустановках напряжением до 1150 киловатт. Школьники могли наблюдать за процессом изготовления электрозащитных средств. Кстати, не так давно на производстве кроме диэлектриков стали выпускать урны, шкафы под электросчётчики, металлические ящики и другую продукцию.

"Мы своими глазами увидели, как работает предприятие, как трудятся люди, это интересный опыт в сфере выбора своей профессии в дальнейшем", — рассказал участник экскурсии, ученик 8 класса Максим.

"Профориентация помогает не только подросткам с выбором профессии, но и предприятие сможет в дальнейшем обеспечить себя кадрами", — считают сотрудники производственного предприятия "Промтехресурсы".

На память об экскурсии ребятам подарили памятные сувениры-магниты.

Проект "Моя карьера с Единой Россией" — часть большого направления народной программы партии, посвященного трудоустройству. В Самарском регионе в рамках проекта проходят ярмарки вакансий, профориентационные туры, карьерные мастерские, курсы повышение квалификации, экскурсии для молодёжи по предприятиям самых разных отраслей.

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