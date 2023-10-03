В Тольятти в связи с капремонтом путепровода перекроют движение на участке ул. Борковской

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В Тольятти в связи с проведением капитального ремонта путепровода, расположенного на пересечении улиц Вокзальная и Борковская, с 6 октября до 12 октября будет перекрыто движение транспорта под путепроводом по ул. Борковская.