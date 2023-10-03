Самарские дзюдоисты выступили на чемпионате России

В Кемерове завершился чемпионат России по дзюдо. В этом году в нем приняли участие более 500 спортсменов из 59 регионов страны. Самарскую область представили 12 атлетов.

За четыре соревновательных дня представители 63 региона завоевали три медали в личных дисциплинах: "золото" — Матаев Муххамед-Али (в/к 100 кг); "серебро" — Власова Стефания (в/к 63 кг);

"бронза" — Иванова Мария (в/к 78+ кг).

В заключительный, пятый день сильнейших выявили сборные федеральных округов. В смешанных командных соревнованиях победитель определялся в формате "стенка на стенку" по итогам схваток во всех 14 весовых категориях (семи женских и семи мужских). Сборная Приволжского федерального округа в непростой борьбе стала третьей. Золото выиграли спортсмены УФО, обыгравшие в финале команду ЮФО.

В состав сборной Поволжья вошли 10 дзюдоистов Самарской области: Анастасия Павленко, Полина Яковенко, Стефания Власова, Альфия Дашкина, Мария Иванова (у всех тренеры — Герасимов С. В., Заблудина И.А.), Вита Майданик (тренер — Завьялов П.А.), Валентина Костенко (тренеры — Сараева А.А., Буравцева Е.С.), Артем Устемиров, Глеб Шумилов (тренеры — Иванов А.И., Сатонина Е.В., Гельмендинов Р.Р.), Муххамед-Али Матаев (тренер — Щеглов Г.З.).