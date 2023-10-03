Космонавт Александр Лазуткин и ученый Андрей Королев обратились к участникам "XVII Королевских чтений"

Во вторник, 3 октября, на базе Самарского университета им. Королева стартовала Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием "XVII Королевские чтения". В этом году она посвящена 35-летию со дня первого полета многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран".

Среди участников конференции — ведущие предприятия, научно-образовательные центры и университеты ракетно-космического профиля России — "ОДК-Кузнецов", БФУ им. И.Канта, АмГУ, КФУ, КНИТУ-КАИ, СибГУ им. М. Ф. Решетнева, а также университеты и научно-образовательные организации из Китая (Nanjing University Of Science And Technology), Беларуси (ГрГУ им. Янки Купалы) и Азербайджана (National Aviation Academy).

Участниками конференции являются студенты и аспиранты. Всего на "Королевские чтения" подано 516 докладов от представителей 16 организаций, — участниками конференции стали более полутора тысяч человек. Научные направления конференции разбиты по 23 секциям самого широкого спектра: представлены исследования в области естественных, технических и социально-гуманитарных наук.

Обращаясь к присутствующим, Евгений Шахматов, научный руководитель университета, подчеркнул, что с именем Сергея Павловича Королева, в честь которого названа конференция, связана эпоха выдающихся достижений в нашей стране в области практической космонавтики. Под руководством великого конструктора был осуществлен прорыв в космическое пространство и началось его исследование. Были созданы первые спутники Земли, состоялся первый полет человека в космос.

Владимир Богатырев, ректор университета, отметил, что проведение всероссийской конференции "Королевские чтения" на базе Самарского университета им. Королева стало доброй традицией и призвано решить главную задачу — привлечь в науку талантливую молодежь. Для этого в университете созданы все условия — открываются новые лаборатории и научные подразделения, где можно заниматься самыми актуальными на сегодня исследованиями в широчайшем спектре научных знаний, обмениваться опытом с коллегами и заниматься продвижением науки.

Виктор Сойфер, академик РАН, президент университета, напомнил всем участникам, что имя Сергея Павловича Королева было присвоено вузу 22 февраля 1966 года, то есть буквально через месяц после его кончины. Таким образом были признаны результаты ведущейся в КуАИ работы буквально за несколько лет — так, в 1959 году в вузе в интересах ракетно-космической отрасли началась подготовка инженеров по специальностям: "Ракетостроение", "Ракетные двигатели", "Конструирование и производство радиоаппаратуры". А ученые и специалисты института принимали участие в освоении производства ракет-носителей и космических аппаратов, в создании ракетно-космического комплекса для обеспечения пилотируемого полета на Луну и других проектах.

От лица министерства образования и науки Самарской области участников конференции поприветствовала Наталья Кудашева.

Андрей Королев, ученый, врач-хирург и внук Сергея Королева, направил участникам конференции свое видеообращение. Он призвал молодых людей жить будущим, как это делал его великий дедушка: "Я желаю вам, чтобы вы рано нашли свою мечту, для этого у вас есть прекрасная гавань, стартовая площадка — университет, который носит имя Сергея Павловича Королева. Изучайте языки, смотрите широко, вокруг себя, анализируйте. Чем большую цель вы ставите перед собой, тем лучших результатов добьетесь".

Гостем конференции стал летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин. Он работал 184 дня на орбитальной станции "Мир" в 1997 году. За время полета произошло несколько серьезных нештатных ситуаций, о которых космонавт рассказал участникам конференции. Со всеми неисправностями и форс-мажорами на борту станции и в космическом корабле экипажу удалось справиться. И как признался Александр Лазуткин, получивший специальность инженера-механика, по итогам полета он понял, что подготовка, которую получают сотрудники космической отрасли, является одной из лучших на Земле и позволяет справиться со сложностями любого уровня. В этой связи он посоветовал присутствующим в зале молодым людям получить профильное образование и обязательно поработать в космической отрасли — эти знания позволят им быть востребованными абсолютно везде.

Космонавт ответил на вопросы студентов, которых интересовало как будущее космонавтики, так и позывной Александра Лазуткина на орбите, и любимые художественные произведения. В этот же день космонавт провел встречу с абитуриентами и студентами младших курсов на тему "Старт космической истории".

"Королевские чтения" продлятся с 3 по 5 октября. За это время участники конференции представят доклады о проектировании многоразовой ракеты-носителя легкого класса и межорбитального транспортного аппарата, предложат способы борьбы с космическим мусором, рассмотрят разработку программного комплекса для моделирования работы группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, обсудят последствия вспышек на Солнце и корональных выбросов и роль в этих исследованиях малых космических аппаратов. Помимо этого, участники обсудят использование искусственного интеллекта в авиации, рассмотрят основные права и обязанности государств при использовании космического пространства и небесных тел.