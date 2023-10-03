"Крылья" - "Ахмат": дополнительный транспорт к стадиону

В среду, 4 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" сыграют команды "Крылья Советов" и "Ахмат". Начало футбольного матча в 13:30.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайного маршрута № 7. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Усилена работа и автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.