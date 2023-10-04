Проект капремонта школы в Тольятти сорвался из-за недобросовестного подрядчика

ООО "Волгаспортстрой" недобросовестно отнеслось к договору, заключенному с тольяттинской школой № 41, передает Самарское УФАС.

Представители тольяттинской школы № 41 обратились в УФАС по Самарской области с просьбой внести ООО "Волгаспортстрой" в черный список. Причиной стало ненадлежащее исполнение компанией обязанностей по договору на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания.

Выяснилось, что договор был заключен 30 ноября 2022 года, и ООО "Волгаспортстрой" должно было не позднее 1 апреля 2023 г. предоставить заказчику готовую документацию. Однако компания не выполнила обязательств. Учебное учреждение неоднократно направляло исполнителю уведомления, но ответа не получало. В связи с этим тольяттинской школе пришлось в одностороннем порядке расторгнуть контракт.

"Учитывая установленное нарушение, Самарское УФАС России включило ООО "Волгаспортстрой" в РНП сроком на два года", - отмечается в сообщении ведомства.