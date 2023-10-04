Стало известно, где отключат свет с 4 по 6 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

04.10.2023 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (водозабор);

04.10.2023 года с 13-00 до 15-00 (местного времени) кратковременно:

Шигонский район:

с. Шигоны (полностью);

04.10.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Горная, ул. Комсомольская, ул. Правленческая);

04.10.2023 года и 05.10.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Озерная, ул. Никонова);

04.10.2023 года с 09-00 до 13-00 на 2 часа (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Цветная, Строителей, Чкалова, пер. Карьерный, пер. Ясный);

04.10.2023 года с 12-00 до 15-00 на 2 часа (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Школьная, ул. Долгова, ул. Мира, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Специалистов, ул. Злобина, школа, почта);

05.10.2023 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Шигонский район,

с. Шигоны (ул. К. Маркса, ул. Советская, ул. С. Разина, КТП Ш404 (водозабор Шигоны);

05.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

05.10.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Клявлинский район:

п. Горелый Колок

05.10.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Воскресенка

05.10.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Подгорный Дол

05.10.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Байтермиш

05.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

05.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

х. Вольница

05.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозовод

05.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Покровское

05.10.2023 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Абашево (ул. Степная, ул. Молодёжная, ул. Озёрная, ул. Набережная.)

06.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

06.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

х. Вольница

06.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозовод

06.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Покровское

06.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. 75 лет Победы)

06.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

06.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

06.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.