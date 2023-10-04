Стало известно, где отключат свет с 4 по 6 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
04.10.2023 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Муранка (водозабор);
04.10.2023 года с 13-00 до 15-00 (местного времени) кратковременно:
Шигонский район:
с. Шигоны (полностью);
04.10.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Горная, ул. Комсомольская, ул. Правленческая);
04.10.2023 года и 05.10.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Озерная, ул. Никонова);
04.10.2023 года с 09-00 до 13-00 на 2 часа (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Цветная, Строителей, Чкалова, пер. Карьерный, пер. Ясный);
04.10.2023 года с 12-00 до 15-00 на 2 часа (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Школьная, ул. Долгова, ул. Мира, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Специалистов, ул. Злобина, школа, почта);
05.10.2023 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Самарская область, Шигонский район,
с. Шигоны (ул. К. Маркса, ул. Советская, ул. С. Разина, КТП Ш404 (водозабор Шигоны);
05.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
05.10.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Клявлинский район:
п. Горелый Колок
05.10.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Воскресенка
05.10.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Подгорный Дол
05.10.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старый Байтермиш
05.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красный Городок
05.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
х. Вольница
05.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лесозовод
05.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Покровское
05.10.2023 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Абашево (ул. Степная, ул. Молодёжная, ул. Озёрная, ул. Набережная.)
06.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красный Городок
06.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
х. Вольница
06.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лесозовод
06.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Покровское
06.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка (ул. 75 лет Победы)
06.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Орловка
06.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Орловка
06.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.