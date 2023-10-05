В Самарской области вдвое увеличилась выявляемость онкозаболеваний при диспансеризации

Одно из самых распространенных онкозаболеваний у женщин — рак молочной железы. Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочной железы заключается в проведении женщинам в возрасте с 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года маммографии. Благодаря диспансеризации 83 случая рака молочной железы выявлены у женщин трудоспособного возраста, 196 — у женщин в возрасте 57 — 75 лет.
"Диспансеризация включает ряд скринингов, которые помогают выявлять различные заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, злокачественные новообразования и множество других. Качество диагностики зависит и от нацеленности специалистов амбулаторного звена на раннее выявление болезней, и от материально-технической базы. Над этими двумя задачами мы работаем непрестанно. Благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники и центральные районные больницы с 2021 года поставлены почти 3300 единиц оборудования, в том числе диагностическое — цифровые флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, эндоскопическое и УЗИ оборудование. По итогам диспансеризации за 8 месяцев этого года у 1495 пациентов впервые выявлены онкозаболевания, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Более 70% заболеваний диагностированы на ранних стадиях. Перспективы радикального излечения пациентов превышают 90%", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
"Культура профилактики — это следование нормам заботы о своем здоровье. Это и образ жизни, свободный от вредных привычек — алкоголя и курения, — и при этом наполненный — физической активностью и правильным питанием. Это и соблюдение простого правила: ежегодно превентивно проверять показатели своего здоровья, когда ничего не болит и нет симптомов заболеваний. И в этом помогает диспансеризация и профилактический медицинский осмотр, одна из целей которых — предупреждать развитие грозных заболеваний", — подчеркнул Армен Бенян.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас