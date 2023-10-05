В Самарской области вдвое увеличилась выявляемость онкозаболеваний при диспансеризации

Одно из самых распространенных онкозаболеваний у женщин — рак молочной железы. Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочной железы заключается в проведении женщинам в возрасте с 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года маммографии. Благодаря диспансеризации 83 случая рака молочной железы выявлены у женщин трудоспособного возраста, 196 — у женщин в возрасте 57 — 75 лет.

"Диспансеризация включает ряд скринингов, которые помогают выявлять различные заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, злокачественные новообразования и множество других. Качество диагностики зависит и от нацеленности специалистов амбулаторного звена на раннее выявление болезней, и от материально-технической базы. Над этими двумя задачами мы работаем непрестанно. Благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники и центральные районные больницы с 2021 года поставлены почти 3300 единиц оборудования, в том числе диагностическое — цифровые флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, эндоскопическое и УЗИ оборудование. По итогам диспансеризации за 8 месяцев этого года у 1495 пациентов впервые выявлены онкозаболевания, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Более 70% заболеваний диагностированы на ранних стадиях. Перспективы радикального излечения пациентов превышают 90%", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

"Культура профилактики — это следование нормам заботы о своем здоровье. Это и образ жизни, свободный от вредных привычек — алкоголя и курения, — и при этом наполненный — физической активностью и правильным питанием. Это и соблюдение простого правила: ежегодно превентивно проверять показатели своего здоровья, когда ничего не болит и нет симптомов заболеваний. И в этом помогает диспансеризация и профилактический медицинский осмотр, одна из целей которых — предупреждать развитие грозных заболеваний", — подчеркнул Армен Бенян.