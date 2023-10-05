В Чапаевске завершается подготовка к открытию центра амбулаторной онкологической помощи

В новом подразделении жители города и ближайших муниципальных районов будут проходить уточняющую диагностику, диспансерное наблюдение и химиотерапию. Современные условия для выявления новообразований на ранних стадиях создаются благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

ЦАОП разместится на 3 этаже Чапаевской поликлиники. Сейчас в помещениях завершается отделка кабинетов и монтаж инженерных коммуникаций, в ближайшее время будет поставлено медоборудование — аппараты УЗИ- и эндоскопической визуализации, компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс и цифровой маммограф.

"Открытие специализированных отделений на базе поликлиник повышает доступность диагностики новообразований для жителей малых городов и сел. К нам по маршрутизации будут направляться жители сельских территорий — Приволжского, Хворостянского, Безенчукского, Пестравского и Красноармейского районов. Пациентам будут доступны все основные виды диагностики новообразований: рентгенография, маммография, КТ, УЗИ, эндоскопическое обследование. В дневном стационаре будет проводиться медикаментозное лечение", — рассказал главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин.

Ежегодно в октябре во всем мире проводятся мероприятия, посвященные борьбе с раком молочной железы. Женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года.

Для проведения диагностики и выявления заболеваний на ранней стадии учреждения первичного звена здравоохранения оснащаются современным оборудованием. Ранее благодаря нацпроекту в Чапаевскую поликлинику уже поступил цифровой маммограф высокого класса. В ближайшее время жительницы Чапаевска смогут проходить обследование и в центре амбулаторной онкологической помощи.