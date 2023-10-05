В Чапаевске завершается подготовка к открытию центра амбулаторной онкологической помощи

В новом подразделении жители города и ближайших муниципальных районов будут проходить уточняющую диагностику, диспансерное наблюдение и химиотерапию. Современные условия для выявления новообразований на ранних стадиях создаются благодаря национальному проекту "Здравоохранение".
ЦАОП разместится на 3 этаже Чапаевской поликлиники. Сейчас в помещениях завершается отделка кабинетов и монтаж инженерных коммуникаций, в ближайшее время будет поставлено медоборудование — аппараты УЗИ- и эндоскопической визуализации, компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс и цифровой маммограф.
"Открытие специализированных отделений на базе поликлиник повышает доступность диагностики новообразований для жителей малых городов и сел. К нам по маршрутизации будут направляться жители сельских территорий — Приволжского, Хворостянского, Безенчукского, Пестравского и Красноармейского районов. Пациентам будут доступны все основные виды диагностики новообразований: рентгенография, маммография, КТ, УЗИ, эндоскопическое обследование. В дневном стационаре будет проводиться медикаментозное лечение", — рассказал главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин.
Ежегодно в октябре во всем мире проводятся мероприятия, посвященные борьбе с раком молочной железы. Женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года.
Для проведения диагностики и выявления заболеваний на ранней стадии учреждения первичного звена здравоохранения оснащаются современным оборудованием. Ранее благодаря нацпроекту в Чапаевскую поликлинику уже поступил цифровой маммограф высокого класса. В ближайшее время жительницы Чапаевска смогут проходить обследование и в центре амбулаторной онкологической помощи.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас