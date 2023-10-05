В Самарской области за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 18,5%

Роспотребнадзор по Самарской области сообщил об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области в период с 25 сентября по 1 октября 2023 года.

За прошедшую неделю в Самарской области зарегистрировано 15624 случаев ОРВИ.

"Показатель на 10 тыс. населения — 49,9, что выше эпидпорога на 18,5%. Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 71,3%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 55%, 3-6 лет на 49,7%, 7-14 лет на 30,6%", - отмечается в сообщении ведомства.

В сравнении с предыдущей неделей был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 5%, и в возрастных группах: 3-6 лет (на 14,5%), 15 лет и старше (на 7,2%). Снижение заболеваемости отмечено в возрастных группах: 0-2 года на 9,5%, 7-14 лет на 5,2%.

"По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, сезонных короновирусов", - предупредили в Роспотребнадзоре.