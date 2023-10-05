В Отрадном прошел турнир по армейскому рукопашному бою

В Отрадном прошли соревнования в рамках первого открытого городского турнира по армейскому рукопашному бою памяти участника СВО, разведчика 3-ей Отдельной бригады специального назначения ГРУ Владимира Кирилова, награжденного орденами Александра Суворова и Мужества (посмертно).

Организаторами турнира стали отрадненская АШ ДОСААФ России и городская администрация.

На церемонии торжественного открытия на стадионе "Нефтяник" спортсменов приветствовали заместитель главы города по социальной политике Марина Обухова и председатель отрадненского отделения ДОСААФ России, руководитель Союза ветеранов ВДВ и подразделений спецназа России в городе Отрадном Дмитрий Андриянов. Президент Федерации армейского рукопашного боя Самарской области Виталий Глотов высказал пожелание, чтобы новый турнир стал традиционным и проводился ежегодно.

Почетными гостями стали родители бойца — Татьяна Владимировна и Виктор Анатольевич. Дмитрий Андриянов вручил родителям Владимира Кириллова специальный кубок турнира на вечное хранение. Мама героя Татьяна Владимировна выразила глубокую признательность за организацию таких массовых соревнований и объявила, что каждый победитель будет награжден часами в память об их сыне.

Присутствующие почтили бойца минутой молчания.

В турнире памяти Владимира Кириллова приняли участие более 100 спортсменов из городов Отрадный, Самара, Тольятти, Жигулевск, Чапаевск и Кинель.

"Многие наши спортсмены — воспитанники спортивной школы Отрадного — заняли призовые места в своих весовых и возрастных категориях. Так, золотые медали Турнира завоевали Александр Совихин, Даниил Андриянов, Сергей Харин. Серебряными призерами стали Михаил Сидоров, Алексей Замыцкий, Роман Аршавский. Бронза Турнира у Дмитрия Шишова и Виталия Пыряева. Два победителя соревнований — Даниил Андриянов и Александр Совихин — курсанты Отрадненского военно-патриотического клуба "Гвардеец ДОСААФ". От имени организаторов хочу выразить большую благодарность за помощь в проведении соревнований и судейства Федерации Армейского рукопашного боя Самарской области и ее председателю Виталию Глотову", — прокомментировал итоги турнира Дмитрий Андриянов.