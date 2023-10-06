ХК "Лада" уступил "Адмиралу" в овертайме

Тольяттинский коллектив на выезде уступил "Адмиралу" в овертайме.

К стартовой игре в рамках дальневосточного турне тренерский штаб "Лады" сделал лишь одну точечную корректировку в составе, ставшей вынужденной — Данила Моисеев, пропустивший прошлый матч с "Салаватом Юлаевым", появился в первом звене рядом с Иваном Романовым и Андреем Алтыбармакяном вместо покинувшего команду Никиты Аноховского.

Уже на первых секундах игры произошел довольно-таки интересный эпизод. Андрей Алтыбармакян прорвался к чужим воротам и скинул шайбу на Ивана Романова, поразившего створ, однако арбитры этот гол сразу отменили, посчитав, что 84-й номер "Лады" нарушил правила, умышленно сбив с ног голкипера "Адмирала", и выписал Алтыбармакяну удаление. Олег Браташ тут же воспользовался правом на челлендж, но и в результате видеопросмотра решение было оставлено в силе — вслед за этим "автозаводцы" получили штраф за затяжку времени. Таким образом, "Адмирал" мигом получил двойное численное преимущество, которое сразу же и реализовал. В формате "5 на 3" Прохор Корбит здорово разобрался в ситуации на пятаке после броска Даниила Гутика и поразил цель — 1:0. Далее "моряки" на кураже и при поддержке родных трибун побежали забивать еще, и здесь тольяттинцам пришлось проявить огромное старание в обороне, чтобы не усугубить ситуацию. Постепенно "Лада" сумела стабилизировать ситуацию на площадке и даже организовать несколько угроз воротам Павла Хомченко, но счет на табло не изменился.

В следующей двадцатиминутке "автозаводцы" продолжили наращивать обороты и теперь хоккеистам "Адмирала" приходилось чаще отбиваться. В середине встречи "Лада" добилась желаемого и ликвидировала отставание — Остап Сафин и Дмитрий Кугрышев разыграли короткую двухходовку, которая увенчалась точным броском по центру от 18-го номера тольяттинцев. 1:1. Затем игра выровнялась, поэтому ничейный счет на табло по итогам двух периодов был вполне справедлив.

В третьем игровом отрезке команды больше заботились об обороне, чем об атаке, поэтому острых момент создано было не так уж и немного, хотя что у "Адмирала", что у "Лады" имелись шансы вырвать победу в основное время. Особенно интересно было в концовке основного времени, когда Андрей Алтыбармакян на себе заработал первое для волжан в матче удаление, однако забить в большинстве гости не смогли.

В овертайме "Адмирал" выстоял оставшееся время втроем против четверых тольяттинцев, а потом сами "моряки" оказались в большинстве, что повлекло за собой скорый конец поединка. Николай Чебыкин прострелил на пятак, где клюшку подставил Антон Берлев, переправив шайбу в сетку — 2:1. Несмотря на поражение, "Лада" уже в двенадцатом матче кряду набирает очки.

Завтра команды вновь встретятся во Владивостоке.