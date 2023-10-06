За два года Почта России доставила наборы с палочками для взятия биоматериала более 21 000 добровольцев, в том числе 430 жителям Самарской области. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови.
Проект реализуется "Почтой России", Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфондом. География отправок сейчас охватывает практически всю страну. Больше всего добровольцев из Москвы — около 3 000 человек. Благодаря "Почте России" вступить в регистр доноров костного мозга смогли жители населённых пунктов, где нет медицинских офисов для взятия крови.
"Два года назад, когда мы запускали проект с Национальным РДКМ, мы реально начинали с самых азов: проработки юридических вопросов, разработки механики проекта, — так как до этого технологию с доставкой биоматериала по почте в России не использовали. За два года мы прошли большой путь — от "пилота" в ручном режиме до полной автоматизации процесса. Мы очень рады, что проект набирает обороты. Для нас он предмет гордости за нашу профессию, потому что он раскрывает социальную миссию почты — помогать людям, соединяя жителей самых отдаленных уголков страны", — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности "Почты России" Раиса Ирз.
Трансплантация костного мозга при раке крови — часто единственный шанс на спасение. Если донора нет среди родных, то его ищут в регистрах потенциальных доноров. Частота совпадений по генетическому коду — 1 на 10 000, поэтому чем больше доноров в регистре, тем выше вероятность подобрать донора пациенту.
Сегодня в Национальном РДКМ свыше 83 000 потенциальных доноров и Самарская область входит в десятку регионов по количеству потенциальных доноров костного мозга. В текущем году 47 россиян поделились своими кроветворными клетками для спасения чьей-то жизни. Среди них и житель Самарской области Сергей Ленивкин.
"Мы искренне благодарны "Почте России" за помощь в привлечении добровольцев в Национальный РДКМ, за активное участие во всех мероприятиях регистра, за поиск новых, часто нестандартных решений и их внедрение. Мы открыли новое направление. Все жители страны получили возможность вступить в регистр через почту, тысячи уже вступили. Почта настроила логистику и автоматизировала процессы так, чтобы была возможность отслеживать отправки конвертов с наборами на любой стадии, благодаря чему мы улучшили коммуникацию с добровольцами", — прокомментировала генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.
Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны обеих щек можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории регистра проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас