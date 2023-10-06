За два года Почта России доставила наборы с палочками для взятия биоматериала более 21 000 добровольцев, в том числе 430 жителям Самарской области. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови.

Проект реализуется "Почтой России", Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфондом. География отправок сейчас охватывает практически всю страну. Больше всего добровольцев из Москвы — около 3 000 человек. Благодаря "Почте России" вступить в регистр доноров костного мозга смогли жители населённых пунктов, где нет медицинских офисов для взятия крови.

"Два года назад, когда мы запускали проект с Национальным РДКМ, мы реально начинали с самых азов: проработки юридических вопросов, разработки механики проекта, — так как до этого технологию с доставкой биоматериала по почте в России не использовали. За два года мы прошли большой путь — от "пилота" в ручном режиме до полной автоматизации процесса. Мы очень рады, что проект набирает обороты. Для нас он предмет гордости за нашу профессию, потому что он раскрывает социальную миссию почты — помогать людям, соединяя жителей самых отдаленных уголков страны", — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности "Почты России" Раиса Ирз.

Трансплантация костного мозга при раке крови — часто единственный шанс на спасение. Если донора нет среди родных, то его ищут в регистрах потенциальных доноров. Частота совпадений по генетическому коду — 1 на 10 000, поэтому чем больше доноров в регистре, тем выше вероятность подобрать донора пациенту.

Сегодня в Национальном РДКМ свыше 83 000 потенциальных доноров и Самарская область входит в десятку регионов по количеству потенциальных доноров костного мозга. В текущем году 47 россиян поделились своими кроветворными клетками для спасения чьей-то жизни. Среди них и житель Самарской области Сергей Ленивкин.

"Мы искренне благодарны "Почте России" за помощь в привлечении добровольцев в Национальный РДКМ, за активное участие во всех мероприятиях регистра, за поиск новых, часто нестандартных решений и их внедрение. Мы открыли новое направление. Все жители страны получили возможность вступить в регистр через почту, тысячи уже вступили. Почта настроила логистику и автоматизировала процессы так, чтобы была возможность отслеживать отправки конвертов с наборами на любой стадии, благодаря чему мы улучшили коммуникацию с добровольцами", — прокомментировала генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны обеих щек можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории регистра проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца.