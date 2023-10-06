При тушении пожара в селе под Самарой нашли тело мужчины

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В четверг, 5 октября, примерно в 22:37, начался пожар на ул. Дударевской, 19 в с. Свободные Ключи Кинель-Черкасского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.