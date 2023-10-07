Более 3 тысяч пациентов получили помощь в амбулаторном онкоцентре на базе Самарской больницы № 10

Первых пациентов в центре амбулаторной онкологической помощи приняли в ноябре прошлого года. За это время свыше 2 тысяч человек прошли в нем уточняющую диагностику при подозрении на злокачественное новообразование, 236 пациентов — химиотерапевтическое лечение.

В подразделение обращаются жители Куйбышевского района Самары и сельских территорий — Волжского, Хворостянского, Большеглушицкого, Больше-Черниговского и Нефтегорского районов.

"Основное направление нашей работы — комплексное обследование пациентов в целях раннего выявления онкопатологии. В случае подтверждения диагноза направляем пациента на дальнейшее лечение в областной онкодиспансер. В структуре выявленных новообразований лидируют рак кожи, легких, предстательной и молочной желез, — рассказал заведующий центром Роман Манаков.— Призываем всех регулярно проходить медосмотры и диспансеризацию. Обращаем внимание женщин, что начиная с 40 лет важно в обязательном порядке проходить маммографию, до 40 лет — УЗИ молочных желез по показаниям. Рак молочной железы, выявленный на ранней стадии, успешно излечивается. Яркий пример тому — люди, которые состоят у нас на диспансерном учете, порядка 10-20 лет наблюдаются у онколога и живут активной жизнью".

В штате центра — 2 врача-онколога, врач ультразвуковой диагностики и врач-эндоскопист. Прием осуществляется по направлению лечащего врача.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по развитию системы здравоохранения, в том числе оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности медпомощи.

Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году запланировано еще открытие 2 специализированных центров — в Самаре и Чапаевске.