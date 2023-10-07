16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Победить болезнь и вернуться к полноценной жизни: пациенткам с раком молочной железы помогает мультидисциплинарная команда специалистов Более 3 тысяч пациентов получили помощь в амбулаторном онкоцентре на базе Самарской больницы № 10 В Волгаре завершается строительство первой в микрорайоне поликлиники на 700 посещений Самарская область входит в десятку регионов по количеству потенциальных доноров костного мозга В Самарской области за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 18,5%

Здравоохранение Общество

Более 3 тысяч пациентов получили помощь в амбулаторном онкоцентре на базе Самарской больницы № 10

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первых пациентов в центре амбулаторной онкологической помощи приняли в ноябре прошлого года. За это время свыше 2 тысяч человек прошли в нем уточняющую диагностику при подозрении на злокачественное новообразование, 236 пациентов — химиотерапевтическое лечение.

В подразделение обращаются жители Куйбышевского района Самары и сельских территорий — Волжского, Хворостянского, Большеглушицкого, Больше-Черниговского и Нефтегорского районов.

"Основное направление нашей работы — комплексное обследование пациентов в целях раннего выявления онкопатологии. В случае подтверждения диагноза направляем пациента на дальнейшее лечение в областной онкодиспансер. В структуре выявленных новообразований лидируют рак кожи, легких, предстательной и молочной желез, — рассказал заведующий центром Роман Манаков.— Призываем всех регулярно проходить медосмотры и диспансеризацию. Обращаем внимание женщин, что начиная с 40 лет важно в обязательном порядке проходить маммографию, до 40 лет — УЗИ молочных желез по показаниям. Рак молочной железы, выявленный на ранней стадии, успешно излечивается. Яркий пример тому — люди, которые состоят у нас на диспансерном учете, порядка 10-20 лет наблюдаются у онколога и живут активной жизнью".

В штате центра — 2 врача-онколога, врач ультразвуковой диагностики и врач-эндоскопист. Прием осуществляется по направлению лечащего врача.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по развитию системы здравоохранения, в том числе оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности медпомощи.

Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году запланировано еще открытие 2 специализированных центров — в Самаре и Чапаевске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5