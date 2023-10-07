Более 3 тысяч пациентов получили помощь в амбулаторном онкоцентре на базе Самарской больницы № 10

Первых пациентов в центре амбулаторной онкологической помощи приняли в ноябре прошлого года. За это время свыше 2 тысяч человек прошли в нем уточняющую диагностику при подозрении на злокачественное новообразование, 236 пациентов — химиотерапевтическое лечение.
В подразделение обращаются жители Куйбышевского района Самары и сельских территорий — Волжского, Хворостянского, Большеглушицкого, Больше-Черниговского и Нефтегорского районов.
"Основное направление нашей работы — комплексное обследование пациентов в целях раннего выявления онкопатологии. В случае подтверждения диагноза направляем пациента на дальнейшее лечение в областной онкодиспансер. В структуре выявленных новообразований лидируют рак кожи, легких, предстательной и молочной желез, — рассказал заведующий центром Роман Манаков.— Призываем всех регулярно проходить медосмотры и диспансеризацию. Обращаем внимание женщин, что начиная с 40 лет важно в обязательном порядке проходить маммографию, до 40 лет — УЗИ молочных желез по показаниям. Рак молочной железы, выявленный на ранней стадии, успешно излечивается. Яркий пример тому — люди, которые состоят у нас на диспансерном учете, порядка 10-20 лет наблюдаются у онколога и живут активной жизнью".
В штате центра — 2 врача-онколога, врач ультразвуковой диагностики и врач-эндоскопист. Прием осуществляется по направлению лечащего врача.
Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по развитию системы здравоохранения, в том числе оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности медпомощи.
Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году запланировано еще открытие 2 специализированных центров — в Самаре и Чапаевске.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас