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"Регулярно проводите самообследование": главный акушер-гинеколог региона Наталья Любицкая — о профилактике новообразований молочных желез Победить болезнь и вернуться к полноценной жизни: пациенткам с раком молочной железы помогает мультидисциплинарная команда специалистов Более 3 тысяч пациентов получили помощь в амбулаторном онкоцентре на базе Самарской больницы № 10 В Волгаре завершается строительство первой в микрорайоне поликлиники на 700 посещений Самарская область входит в десятку регионов по количеству потенциальных доноров костного мозга

Здравоохранение Общество

"Регулярно проводите самообследование": главный акушер-гинеколог региона Наталья Любицкая — о профилактике новообразований молочных желез

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники № 1 Наталья Любицкая рассказала, почему женщинам важно регулярно проходить обследования.

"Молочные железы — неотъемлемая часть репродуктивной системы женщины. Ткань железы чувствительно реагирует на все процессы, происходящие в организме. Факторов развития новообразований множество, а риски для здоровья и жизни пациентки чрезвычайно высоки. Поэтому так важно своевременно отследить патологию, направить женщину на комплексное обследование и приступить к лечению", - рассказала Наталья Любицкая.

Специалист отметила: чем старше женщина, тем выше риск развития злокачественной опухоли. В организме накапливаются канцерогенные элементы, что может вызывать видоизменения в клеточной структуре молочной железы. В интервале 40-60 лет — в период наступления менопаузы— происходит снижение адаптационных возможностей и устойчивости эндокринной системы. Поэтому в 40 лет каждой женщине необходимо пройти профилактическое обследование и далее посещать кабинет маммолога каждые 2 года.

"В арсенале врачей женских консультаций множество методов диагностики рака молочной железы. Неоценимый компонент профилактики заключается в самостоятельном обследовании. О том, как провести самообследование в домашних условиях, расскажут в вашей женской консультации", - прокомментировала врач.

Также Наталья Любицкая дала рекомендации: проводить самодиагностику не реже, чем каждые 6 месяцев. При обнаружении любых тревожных признаков как можно скорее обратиться в женскую консультацию и пройти обследование. Даже ложная тревога поможет снизить риски для  здоровья.

Как не допустить развития рака молочной железы? Памятка для женщин: избегайте ударов и механических повреждений грудной клетки; применяйте средства контрацепции в целях недопущения абортов; грудное вскармливание не прерывайте до 6 месяцев без введения прикорма; лактационный период должен составлять минимум 2-3 года; избегайте прямого попадания ультрафиолета на область груди; во время пребывания на пляже накрывайте грудь; откажитесь от искусственного загара; еда не должна содержать канцерогенные соединения; следите за присутствием в вашем ежедневном рационе белка и витаминов; откажитесь от курения; откажитесь от стягивающего бюстгальтера; в домашней обстановке носите хлопковый поддерживающий лиф; все гормональные препараты, в том числе противозачаточные, принимайте только по рекомендации врача.

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