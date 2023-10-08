"Регулярно проводите самообследование": главный акушер-гинеколог региона Наталья Любицкая — о профилактике новообразований молочных желез

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники № 1 Наталья Любицкая рассказала, почему женщинам важно регулярно проходить обследования.

"Молочные железы — неотъемлемая часть репродуктивной системы женщины. Ткань железы чувствительно реагирует на все процессы, происходящие в организме. Факторов развития новообразований множество, а риски для здоровья и жизни пациентки чрезвычайно высоки. Поэтому так важно своевременно отследить патологию, направить женщину на комплексное обследование и приступить к лечению", - рассказала Наталья Любицкая.

Специалист отметила: чем старше женщина, тем выше риск развития злокачественной опухоли. В организме накапливаются канцерогенные элементы, что может вызывать видоизменения в клеточной структуре молочной железы. В интервале 40-60 лет — в период наступления менопаузы— происходит снижение адаптационных возможностей и устойчивости эндокринной системы. Поэтому в 40 лет каждой женщине необходимо пройти профилактическое обследование и далее посещать кабинет маммолога каждые 2 года.

"В арсенале врачей женских консультаций множество методов диагностики рака молочной железы. Неоценимый компонент профилактики заключается в самостоятельном обследовании. О том, как провести самообследование в домашних условиях, расскажут в вашей женской консультации", - прокомментировала врач.

Также Наталья Любицкая дала рекомендации: проводить самодиагностику не реже, чем каждые 6 месяцев. При обнаружении любых тревожных признаков как можно скорее обратиться в женскую консультацию и пройти обследование. Даже ложная тревога поможет снизить риски для здоровья.