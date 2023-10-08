Ночью в Прибрежном горели две машины, пострадал один человек

В воскресенье, 8 октября, примерно в 3:19 произошел пожар на ул. Парусная, 19 в поселке Прибрежный в Красноглинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели автомобили Peugeot и Lada Kalina. На борьбу с огнем были направлены семь человек и две единицы техники.

Возгорание удалось ликвидировать в 3:35. В региональном управлении МЧС России уточнили, что при пожаре пострадал один человек.

Причина случившегося выясняется.