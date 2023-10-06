Стало известно, где отключат свет с 6 по 9 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Ключ, п. Отрада, Рыбопитомник

09.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

09.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Елховка

09.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Гоголя, ул. Чехова, ул. Добролюбова)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.