Мэрия Тольятти вновь изменила свою позицию относительно строительства мечети

Мэрия Тольятти на фоне возникшего общественного резонанса внезапно изменила свою позицию по поводу изъятия земель, выданных под возведение мечети, на диаметрально противоположную, пишет "Самарское обозрение".

Рабочую встречу с руководителями городской мусульманской общины глава Тольятти Николай Ренц провел 3 октября. На встрече присутствовали имам-мухтасиб Соборной мечети Тольятти Ислам Гумеров, глава Местной мусульманской религиозной организации Рустам Якупов, председатель Мусульманской религиозной организации Тольятти Сабиржан Насыров и депутат городской думы Арсен Джалилов. "Обсуждали мы очень важный и актуальный сегодня вопрос, связанный с возведением мечети в Автозаводском районе", — написал Ренц в своем телеграм-канале.

Как пишет издание, собрать представителей мусульманской общественности глава Тольятти был вынужден на фоне резонанса, вызванного публикацией под заголовком "Ренц забрал", вышедшей в прошлом номере. В ней сообщалось о том, что в сентябре 2023 г. администрация Тольятти через суд добилась расторжения договоров безвозмездного пользования и освобождения двух земельных участков, переданных несколько лет назад Местной мусульманской религиозной организации (ММРО). Именно эта организация собирается реализовывать проект строительства мечети на указанных участках. Чиновники апеллировали к тому, что на самом деле эта земля не используется, ее территория не огорожена, на ней расположены недостроенное кирпичное здание, передвижной вагончик, произрастают деревья, кусты, высокая трава. При этом дело рассматривалось в отсутствие представителей ММРО, а об исходе процесса они узнали от "СО". И были крайне озадачены.

По словам Рустама Якупова, на встрече глава Тольятти заверил, что не в курсе произошедшего, и полностью поддержал проект.

В самом деле, как написал Николай Ренц в своем телеграм-канале, "городская администрация однозначно поддерживает представленный проект и всецело будет способствовать тому, чтобы воплощение его в жизнь состоялось".

"У нас достаточно большая мусульманская община в городе, а религиозных сооружений для верующих, исповедующих ислам, недостаточно. Я был неоднократно на мусульманских праздниках в Соборной мечети города Тольятти, которая расположена в Центральном районе, и могу подтвердить, что в такие особые дни даже прилегающая территория не в состоянии вместить всех желающих помолиться. Такие условия неприемлемы. И мы, конечно, хотим, чтобы люди, исповедующие разные религии в нашем городе, чувствовали себя комфортно и могли на достойном уровне удовлетворить свое желание и потребность в общении с духовенством и единоверцами", — подчеркнул глава Автограда.

Также стороны договорились рассмотреть возможность изменения конфигурации земельного участка, поскольку "предыдущий вариант не позволял построить здание, способное вместить прихожан, исходя из нынешних реалий и того количества людей, которые исповедуют исламскую религию в Тольятти". При этом сама территория, предназначенная для строительства мечети, по данным Николая Ренца, действительно содержалась в ненадлежащем виде, но сейчас "все вопросы урегулированы, земельный участок приведен в порядок".

Между тем сейчас определяется формат завершения скандального процесса в Арбитражном суде Самарской области, в том числе рассматривается вариант подписания мирового соглашения. В то же время в пресс-службе администрации Тольятти сообщили источнику, что никаких санкций в отношении чиновников, запустивших механизм изъятия земельных участков через суд, не планируется. "Они делали все правильно", — заявили там. Как эта позиция соотносится с заявлениями Николая Ренца, не очень понятно.