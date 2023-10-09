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Муниципалитеты Власть и политика

Мэрия Тольятти вновь изменила свою позицию относительно строительства мечети

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Мэрия Тольятти на фоне возникшего общественного резонанса внезапно изменила свою позицию по поводу изъятия земель, выданных под возведение мечети, на диаметрально противоположную, пишет "Самарское обозрение".

Рабочую встречу с руководителями городской мусульманской общины глава Тольятти Николай Ренц провел 3 октября. На встрече присутствовали имам-мухтасиб Соборной мечети Тольятти Ислам Гумеров, глава Местной мусульманской религиозной организации Рустам Якупов, председатель Мусульманской религиозной организации Тольятти Сабиржан Насыров и депутат городской думы Арсен Джалилов. "Обсуждали мы очень важный и актуальный сегодня вопрос, связанный с возведением мечети в Автозаводском районе", — написал Ренц в своем телеграм-канале.

Как пишет издание, собрать представителей мусульманской общественности глава Тольятти был вынужден на фоне резонанса, вызванного публикацией под заголовком "Ренц забрал", вышедшей в прошлом номере. В ней сообщалось о том, что в сентябре 2023 г. администрация Тольятти через суд добилась расторжения договоров безвозмездного пользования и освобождения двух земельных участков, переданных несколько лет назад Местной мусульманской религиозной организации (ММРО). Именно эта организация собирается реализовывать проект строительства мечети на указанных участках. Чиновники апеллировали к тому, что на самом деле эта земля не используется, ее территория не огорожена, на ней расположены недостроенное кирпичное здание, передвижной вагончик, произрастают деревья, кусты, высокая трава. При этом дело рассматривалось в отсутствие представителей ММРО, а об исходе процесса они узнали от "СО". И были крайне озадачены.

По словам Рустама Якупова, на встрече глава Тольятти заверил, что не в курсе произошедшего, и полностью поддержал проект.

В самом деле, как написал Николай Ренц в своем телеграм-канале, "городская администрация однозначно поддерживает представленный проект и всецело будет способствовать тому, чтобы воплощение его в жизнь состоялось".

"У нас достаточно большая мусульманская община в городе, а религиозных сооружений для верующих, исповедующих ислам, недостаточно. Я был неоднократно на мусульманских праздниках в Соборной мечети города Тольятти, которая расположена в Центральном районе, и могу подтвердить, что в такие особые дни даже прилегающая территория не в состоянии вместить всех желающих помолиться. Такие условия неприемлемы. И мы, конечно, хотим, чтобы люди, исповедующие разные религии в нашем городе, чувствовали себя комфортно и могли на достойном уровне удовлетворить свое желание и потребность в общении с духовенством и единоверцами", — подчеркнул глава Автограда.

Также стороны договорились рассмотреть возможность изменения конфигурации земельного участка, поскольку "предыдущий вариант не позволял построить здание, способное вместить прихожан, исходя из нынешних реалий и того количества людей, которые исповедуют исламскую религию в Тольятти". При этом сама территория, предназначенная для строительства мечети, по данным Николая Ренца, действительно содержалась в ненадлежащем виде, но сейчас "все вопросы урегулированы, земельный участок приведен в порядок".

Между тем сейчас определяется формат завершения скандального процесса в Арбитражном суде Самарской области, в том числе рассматривается вариант подписания мирового соглашения. В то же время в пресс-службе администрации Тольятти сообщили источнику, что никаких санкций в отношении чиновников, запустивших механизм изъятия земельных участков через суд, не планируется. "Они делали все правильно", — заявили там. Как эта позиция соотносится с заявлениями Николая Ренца, не очень понятно.

 

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