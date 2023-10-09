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Хоккей Спорт

ХК "Лада" уступил "Амуру" - 2:4

ХАБАРОВСК. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Лады" потерпели неудачу в Хабаровске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тренерский штаб тольяттинцев заметно скорректировал состав по сравнению с прошлой игрой во Владивостоке. Главное из изменений — это возвращение в строй Михаила Фисенко, пропустившего почти месяц из-за травмы. Форвард вышел на лед в четвертой линии атаки вместе с Иваном Романовым и Алексеем Ожгихиным. Также стоит отметить появление в стартовой пятерке Владислава Червоненко, для которого этот матч оказался первым в родном Хабаровске за последние несколько лет. Защита последнего рубежа была доверена Владиславу Подъяпольскому.

"Лада" неплохо начала встречу, успев в первые минуты дважды заработать численное преимущество, которое, к сожалению, не было реализовано из-за невзрачных действий в нападении. Интереснее дела у тольяттинцев стали обстоять в дальнейшем, когда уже они играли в меньшинстве — в результате одного из контрвыпадов Остап Сафин был очень близок к голу, бросив чуть выше перекладины. А счет был открыт в равных составах и это сделали хабаровчане — Яков Рылов подключился к атаке "Амура" и по центру пробил Подъяпольского. 1:0. Под занавес периода "автозаводцы" получили третью возможность забить в большинстве, однако ею не воспользовались, отправившись на перерыв не в самом лучшем расположении духа.

В плане активности и создания голевых моментов вторая треть полностью превзошла первую. Команды заиграли весело, размашисто и на полную включились вратари — Владислав Подъяпольский и Дмитрий Лозебников были великолепны, выручая раз за разом своих партнеров. У тольяттинского коллектива самые реальные шансы отличиться имели Андрей Алтыбармакян и Донат Стальнов, не забившие после выходов "1 на 1". Потом с убойной позиции еще бросал Георгий Солянников, но в этом эпизоде выше всяких похвал сыграл Лозебников.

В третьей двадцатиминутке "Ладу" настигла своего рода расплата за ранее нереализованные моменты. Сначала Евгений Грачев удачно сработал на добивании в большинстве и вынудил Подъяпольского капитулировать, а затем Дмитрий Шевченко, казалось, окончательно погасил огонь в глазах тольяттинцев — 3:0. Однако "автозаводцы" сдаваться не думали и вскоре дважды поразили ворота "Амура". Сперва Скотт Космачук убежал на рандеву с Дмитрием Лозебниковым и исполнил все четко, а спустя 38 секунд Никита Попугаев увенчал сольный прорыв попаданием в цель. 3:2. Тут же наставник "тигров" Андрей Мартемьянов взял тайм-аут, что помогло немного успокоить игру. Под занавес поединка гости перешли к решительным мерам по спасению матча, но все карты спутало удаление Скотта Космачука. И все же Олег Браташ решил рискнуть, поменяв вратаря на дополнительного полевого — в итоге все обернулось голом хабаровчан в пустые ворота, который свой счет записал Егор Коршков, установив финальные цифры на табло. 4:2.

Впереди у хоккеистов "Лады" день передышки и 10 октября они попытаются взять реванш у "Амура" на его же территории.

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