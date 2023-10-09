На пожаре на ул. Гастелло в Самаре пострадал мужчина

В воскресенье, 8 октября, примерно в 23:45, начался пожар в доме № 47 на ул. Гастелло в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 30 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС. На борьбу с огнем направили 41 человека. Пожар ликвидировали в 0:20.

Пострадал 57-летний мужчина. Также пожарные спасли 20 человек, а всего эвакуировали 30 человек. Обстоятельства возникновения пожара устанавливают.