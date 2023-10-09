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Музыка Культура

В Самаре пройдет концерт японской музыки "Встречи на небесном мосту"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, в МКТК "Дирижабль" пройдет концерт японской музыки "Встречи на небесном мосту" (16+) в рамках II Международного музыкального фестиваля "Россия — Вселенная звука".

Фото: пресс-служба СГИК

Зрители услышат традиционные японские инструменты — сямисэн, кото, сякухати, тайко, а также привычные — фортепиано, контрабасы и ударные.

Исполнители представят произведения японских композиторов из архива Манашира Якубова и традиционную японскую музыку.

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