В Самаре пройдет концерт японской музыки "Встречи на небесном мосту"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 октября, в МКТК "Дирижабль" пройдет концерт японской музыки "Встречи на небесном мосту" (16+) в рамках II Международного музыкального фестиваля "Россия — Вселенная звука".

Фото: пресс-служба СГИК