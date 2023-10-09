В Самаре пройдет концерт японской музыки "Встречи на небесном мосту"

В понедельник, 9 октября, в МКТК "Дирижабль" пройдет концерт японской музыки "Встречи на небесном мосту" (16+) в рамках II Международного музыкального фестиваля "Россия — Вселенная звука".
Зрители услышат традиционные японские инструменты — сямисэн, кото, сякухати, тайко, а также привычные — фортепиано, контрабасы и ударные.
Исполнители представят произведения японских композиторов из архива Манашира Якубова и традиционную японскую музыку.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!