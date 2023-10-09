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Общество

Девушка из Тольятти стала первой вице-Мисс Россия 2023

МОСКВА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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8 октября в Москве подвели итоги конкурса "Мисс Россия-2023". Как сообщает "КП-Самара", Елизавета Дудина из Тольятти стала первой вице-мисс.

Елизавета учится на третьем курсе в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева и активно принимает участие в волонтерских проектах.

Она рассказала изданию, что карьеру модели начала в 15 лет. Последние два года она является международной моделью, подписав за это время контракты с агентствами Европы и Азии.

"Если честно, я всю жизнь мечтала об этом: смотрела в детстве различные шоу про моделей, модные показы, читала журналы и надеялась, что когда-нибудь смогу стать одной из них. Мои близкие знали о моей мечте и подталкивали меня попробовать, подав заявку в местные модельные агентства. Но в подростковом возрасте у меня было море комплексов. Долгие годы мне приходилось бороться с неуверенностью в себе. В результате мои подруги решили помочь мне и отправили мою анкету за меня, за что я по сей день им очень благодарна", - говорит девушка.

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