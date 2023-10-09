Девушка из Тольятти стала первой вице-Мисс Россия 2023

8 октября в Москве подвели итоги конкурса "Мисс Россия-2023". Как сообщает "КП-Самара", Елизавета Дудина из Тольятти стала первой вице-мисс.
Елизавета учится на третьем курсе в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева и активно принимает участие в волонтерских проектах.
Она рассказала изданию, что карьеру модели начала в 15 лет. Последние два года она является международной моделью, подписав за это время контракты с агентствами Европы и Азии.
"Если честно, я всю жизнь мечтала об этом: смотрела в детстве различные шоу про моделей, модные показы, читала журналы и надеялась, что когда-нибудь смогу стать одной из них. Мои близкие знали о моей мечте и подталкивали меня попробовать, подав заявку в местные модельные агентства. Но в подростковом возрасте у меня было море комплексов. Долгие годы мне приходилось бороться с неуверенностью в себе. В результате мои подруги решили помочь мне и отправили мою анкету за меня, за что я по сей день им очень благодарна", - говорит девушка.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!