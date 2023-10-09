В Художественном музее откроется выставка Ларисы Наумовой "Встреча"

В четверг, 12 октября, в Самарском художественном музее откроется выставка Ларисы Наумовой "Встреча" (12+) из собрания Музея Актуального Реализма (Тольятти).

В работах Наумовой всегда присутствует человек. Темы и интонации ее произведений созвучны мироощущению рубежа XX–XXI веков, отражают и авторские внутренние искания и обретения. В них неуверенность и разочарование, сомнения, поиски любви, ожидание и надежда.

Выставка продлится до 12 ноября.