В Художественном музее откроется выставка Ларисы Наумовой "Встреча"

В четверг, 12 октября, в Самарском художественном музее откроется выставка Ларисы Наумовой "Встреча" (12+) из собрания Музея Актуального Реализма (Тольятти).
В работах Наумовой всегда присутствует человек. Темы и интонации ее произведений созвучны мироощущению рубежа XX–XXI веков, отражают и авторские внутренние искания и обретения. В них неуверенность и разочарование, сомнения, поиски любви, ожидание и надежда.
Выставка продлится до 12 ноября.
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