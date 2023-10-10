"Ладья" обыграла "Авто" - 4:2

Хоккеисты "Ладьи" одержали волевую победу над "Авто".

Тренерский штаб тольяттинцев сделал две перестановки в составе по сравнению с предыдущим матчем в Новосибирске — Данила Овчарик заменил на последнем рубеже Семена Фролова, а вместо Богдана Чумакова в четвертую пятерку вернулся Михаил Чечель.

В первом периоде счет не был открыт, хотя нельзя сказать, что Данила Овчарик и Антон Зюзин в воротах откровенно скучали. Моментов, правда, было побольше у "Ладьи", но хозяев откровенно подвела реализация.

Заброшенных шайб все наблюдавшие за игрой дождались только к середине встречи. На 32-й минуте забили гости из Екатеринбурга — Егор Кузьмин завершил комбинацию уральцев в большинстве точным броском. 0:1. К счастью, тольяттинцы смогли ликвидировать отставание еще до второго перерыва, тоже отличившись в формате "5 на 4". Антон Битев подставил клюшку под дальний выстрел Артема Жомова и снаряд юркнул в сетку. 1:1.

В третьей игровом отрезке "Ладья" и "Авто" вновь обменялись результативными действиями — на гол Александра Бажухина после ошибки вратаря екатеринбуржцы ответили попаданием Эрнеста Гладкова. 2:2. И все же в концовке матча подопечные Сергея Лопушанского дожали соперника. На 57-й минуте Александр Захарин успешно с пятака добил шайбу в цель, а финальную точку поставил Владислав Рвачев, поразивший пустые ворота на последних секундах — 4:2. Таким образом, волжане одержали восьмую победу подряд и вернули себе лидерство в дивизионе "Серебряный".

Следующий поединок тольяттинская "молодежка" проведет 12 октября на своем льду и оппонентом станет "Толпар".