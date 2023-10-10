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Музыка Культура

Арт-проект "Тенора XXI века" дважды выступит в Самарской области

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арт-проект "Тенора XXI века" выступит на сцене Самарской филармонии 12 октября в 19:00 и 14 октября в 18:00 - в Тольяттинской филармонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Блистательные звезды оперы, пылкие герои и благородные рыцари, тенора всегда были и остаются любимцами публики. Их пение невольно заставляет замереть и порождает желание слушать еще и еще.

Каждый тенор — это всегда яркая творческая индивидуальность, артист, который не привык с кем-то делить сценическое пространство. Он всегда главный герой и именно к нему должно быть приковано внимание.

Дмитрию Сибирцеву — российскому музыканту и продюсеру — удалось собрать ведущих теноров престижных московских и европейских оперных театров — Государственного Академического Большого Театра России, Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова, LEIPZIG OPER (Германия).

Исполнители: Александр Скварко, Александр Захаров, Дмитрий Сибирцев, Станислав Мостовой, Сергей Петрищев; Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, дирижер — Владимир Добровольский.

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