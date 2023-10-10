В Самаре при тушении пожара в расселенном доме обнаружили тело погибшей

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Во вторник, 10 октября, примерно в 17:57 начался пожар в расселенном доме на ул. Чкалова, 84 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.