В Тольятти пройдет фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля 2024"

В Тольятти 24 - 28 января на берегу Жигулевского моря впервые пройдет Фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля 2024".

Дистанция "Жигулевской мили" будет равна длине конвейера завода АвтоВАЗ, титульного партнера проекта — 1433 метра. Рекорды "Байкальской мили" также могут быть покорены, для этого будет создана "родная" трасса традиционной, равной глубине Байкала длины — 1642 метра.

Для участников фестиваля будут предусмотрены одиночные и парные заезды на дистанциях 1/4 и 1/8 мили и соревнование в проверенном и завоевавшем популярность в 2023 г. формате "Формула LADA".

Новинкой Фестиваля станут заезды с параллельным стартом по овальной трассе с расстоянием между "болидами", равным самой высокой точке "Жигулевских гор" — 381,2 м.

Площадку фестиваля сможет посетить не менее 30 000 зрителей, для которых будет подготовлена прямая трансляция гоночных заездов на больших экранах и разнообразная развлекательная и концертная программа, сообщают организаторы фестиваля.