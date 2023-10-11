16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти пройдет фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля 2024" "Мега-Лада" одержала победу в первом этапе командного Кубка России Екатерина Круглова - чемпионка России по BMX-фристайлу Самарчанка взяла "серебро" на чемпионате России по вейкборду "Шелковый путь" прошел через Самару

Экстремальный спорт Спорт

В Тольятти пройдет фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля 2024"

ТОЛЬЯТТИ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти 24 - 28 января на берегу Жигулевского моря впервые пройдет Фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля 2024".

Фото: https://vk.com/baikalmile

Дистанция "Жигулевской мили" будет равна длине конвейера завода АвтоВАЗ, титульного партнера проекта — 1433 метра. Рекорды "Байкальской мили" также могут быть покорены, для этого будет создана "родная" трасса традиционной, равной глубине Байкала длины — 1642 метра.

Для участников фестиваля будут предусмотрены одиночные и парные заезды на дистанциях 1/4 и 1/8 мили и соревнование в проверенном и завоевавшем популярность в 2023 г. формате "Формула LADA".

Новинкой Фестиваля станут заезды с параллельным стартом по овальной трассе с расстоянием между "болидами", равным самой высокой точке "Жигулевских гор" — 381,2 м.

Площадку фестиваля сможет посетить не менее 30 000 зрителей, для которых будет подготовлена прямая трансляция гоночных заездов на больших экранах и разнообразная развлекательная и концертная программа, сообщают организаторы фестиваля. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5