В Волжском, Ставропольском и Исаклинском районах планируется отключение света 12 и 13 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

12.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 1-160, ул. Ленинская д. 1г, 1е, 103, 105, 107, 115);

12.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань (полностью), с. Брусяны (полностью);

12.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

13.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 1-160, ул. Ленинская д. 1г, 1е, 103, 105, 107, 115);

13.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань (полностью), с. Брусяны (полностью);

13.10.2023 с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

13.10.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино (ул. Октябрьская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.