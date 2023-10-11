Возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме на ул. Гагарина в Самаре

По факту пожара, возникшего 10 октября в квартире дома на ул. Гагарина в Октябрьском районе, которым было охвачено несколько этажей, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, пожар произошел в квартире, находящейся на первом этаже указанного дома, из-за хлопка бытового газа с последующим возгоранием квартиры, что создало непосредственную угрозу жизни и здоровью жильцам первого подъезда дома. За медицинской помощью обратились 68-летняя и 35-летняя женщины и 69-летний мужчина.

'По предварительным данным, указанная квартира накануне была осмотрена работниками организации, выполняющей техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Каких-либо нарушений в работе газового оборудования 9 октября 2023 года выявлено не было. Утром 10 октября 2023 года женщина, проживающая в квартире, зашла на кухню, услышала шипящий звук, после чего произошло возгорание газа", - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.