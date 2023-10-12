В Самаре начнется целевая подготовка кадров для отрасли туризма

В Самарской области запущен проект целевой подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства под патронажем регионального министерства туризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалистов подготовит Поволжский государственный университет сервиса (Университет сервиса). В пилотном "потоке" пять студентов первого курса — три бакалавра и два магистранта. Они пройдут подготовку по направлению "Туризм".

11 октября 2023 года, с ними был заключен договор о целевом обучении. Подписи в документах, помимо участников проекта, поставили врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов и ректор Университета сервиса Любовь Выборнова. Региональный бюджет оплатит обучение студентов, они, в свою очередь, обязуются отработать как минимум три года по полученной специальности. В процессе обучения подключатся работодатели, которые трудоустроят выпускников, они также выступят стороной договора о целевом обучении.

Новый проект создан в рамках реализации областной государственной программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" и направлен на решение проблемы дефицита кадров в туриндустрии. С нехваткой персонала сталкиваются организации отрасли во всей стране, особо масштаб стал ощущаться на фоне стремительного развития внутреннего туризма.

"Мы начинаем целевое обучение по направлению "Туризм" для того, чтобы с разных ступеней готовить профессиональные кадры для нашей отрасли. В текущем году участники данной программы являются первопроходцами — это и бакалавры, и магистры, люди, которые будут долго трудиться в нашей отрасли, в течении времени найдут своих работодателей и откроют для себя самое интересное профессиональное направление — туризм. Целевое обучение — это механизм, который действует в различных сферах ни первый год, но для отрасли туризма — это, действительно, новый механизм как для региона, так и для страны в целом. Поэтому данная программа — это большая ответственность, ведь, возможно, этот опыт нам предстоит тиражировать целому ряду регионов. Данная практика может послужить началом большого пути, который в дальнейшем в нашей стране приобретет массовый вид и количество обучающихся по целевому направлению "Туризм" будет намного больше, потому что на сегодняшний момент отрасли нужны профессионально обученные кадры", — рассказал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

"Возможно, мы первыми в России запускаем целевую подготовку кадров для туризма именно под патронажем профильного министерства, региональной власти. Для университета и для студентов — это большая ответственность и в то же время возможности. Желаю нашим студентам за время обучения попробовать себя в самых разных сферах, связанных с выбранной профессией, и остаться в ней, сделав делом жизни", — сказала Любовь Выборнова.

Первопроходцами программы целевой подготовки туристических кадров стали первокурсники программы бакалавриата "Туризм и индустрия гостеприимства" Университета сервиса Анастасия Колымагина, Виктор Кузовенко, Екатерина Щеголева, а также студенты первого курса магистерской программы

"Стратегическое управление в сфере туризма и гостеприимства" Юлия Вайль и Александр Катков. При этом магистранты уже работают в отрасли, и за счет профильной подготовки рассчитывают получить более высокий уровень компетенций. Юлия Вайль в настоящее время является руководителем службы приема и размещения гостиничного комплекса "Альпен Парк" города Тольятти, Александр Катков — советник главы Жигулевска, в его ведении находятся, в частности, вопросы развития туристического потенциала города.

"От целевого обучения хотелось бы получить новые знания и навыки для последующего применения их на практике при реализации как уже существующих инвестиционных проектов, так и при создании новых, направленных на развитие туристического кластера и территорий своего муниципалитета и возможно на территориях региона в целом, — рассказал Александр Катков. — К тому же развитие территории позволит привлечь большее число гостей в городской округ, даст новые рабочие места для местных жителей, дополнительные налоговые отчисления и развитие сервисов и услуг в целом".

Поволжский государственный университет сервиса, который стал одним из инициаторов проекта, является авторитетной экспертной площадкой по развитию туризма и индустрии гостеприимства. С 2021 года вуз получил статус федеральной инновационной площадки "Туристско-образовательный кластер Самарской области", в числе партнеров университета порядка 100 компаний индустрии туризма и гостеприимства, в 2022 году образовательная программа "Туризм и индустрия гостеприимства" Университета сервиса по направлению подготовки бакалавриата "Туризм" вошла в тройку лидеров на Всероссийском конкурсе лучших образовательных практик в туристской индустрии, организованном "Ростуризмом".