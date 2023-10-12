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Музеи и выставки Культура

Gallery 419 объявила о наборе художников для нового выставочного сезона

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Независимая галерея современного искусства Gallery 419 объявила о наборе резидентов в арт-коворкинг и художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов и других творческих команд для будущей выставки.

Фото: предоставлено Лаурой Синанян

Gallery 419 была создана на базе креативного кластера Дом 77. Помимо продажи произведений современного искусства и выставочной деятельности, галерея, по словам сооснователя Лауры Синанян, выполняет просветительскую работу: организуются лекции, встречи, мастер-классы и кинопоказы.

"419 — это также площадка для общения художников и кураторов, профессионалов, коллекционеров и всех, кому интересно современное искусство", — говорит Лаура Синанян.

От галереи открыт арт-коворкинг, площадью более 150 кв. м. Пространство разделено на мастерскую со стеллажами для хранения материалов, коворкинга для работы за ноутбуками и площадку для проведения лекций, авторских выставок и мероприятий.

Gallery 419 предлагает резидентам пространство под реализацию своих идей с круглосуточным доступом, с курированием от галереи, творческим комьюнити и множеством бонусов от творческого кластера. Чтобы стать частью команды, необходимо заполнить анкету на официальном канале Gallery 419 в Telegram. Количество мест ограничено.

Также сооснователь галереи Лаура Синанян рассказала, что до 15 октября идет набор резидентов для нового выставочного сезона. Авторам лучших работ и проектов предоставится возможность реализоваться на платформе галереи и получить финансовую поддержку.

"Это возможность заявить о себе, расширить своё творческое комьюнити, также это возможность понять, что художник может зарабатывать на своём искусстве", — пояснила сооснователь.

При выборе участников с опен-колла Gallery 419 — специальной отборочной программы для деятелей искусства — будут обращать внимание на тематику проекта, техническое исполнение, уникальность, разнообразность, эксклюзивность, а также на бюджет с ресурсами.

"В конечном итоге выбор проектов с опен-колла будет основан на комбинации эстетических, технических, стратегических и социальных аспектов", — сказала в завершение Лаура Синанян.

Тематика предстоящей выставки пока держится втайне, поэтому при рассмотрении анкет, организаторы будут связываться с художниками, чья техника им понравится, и придумывать концепцию работы вместе.

Всем желающим стать участником нового выставочного сезона необходимо заполнить анкету на официальном канале Gallery 419 в Telegram, прикрепить файл или ссылку с работами, которые раскрывают индивидуальность и технику, не забывая вставлять контакты для связи. 

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