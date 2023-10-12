Внедрение нового порядка, открытие специализированных кабинетов и подготовка кадров: в регионе совершенствуется оказание психолого-психотерапевтической помощи

В Самарской области организована работа по открытию дополнительных кабинетов медико-психологического консультирования и медико-психологической помощи, а также развитию психотерапевтической службы.

"В 20 муниципальных образованиях региона развернуты кабинеты медико-психологического консультирования: 29 — в первичном звене здравоохранения, 2 — в государственном фонде "Защитники Отечества", 11 — в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия". В ближайшие два года откроем еще восемь кабинетов. В этих подразделениях работают медицинские психологи. Психологическое консультирование могут пройти члены семей участников СВО, пациенты с хроническими заболеваниями, а также жители, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Разработана дорожная карта по привлечению кадров в новые подразделения, увеличено количество бюджетных и целевых квот на ординатуру по соответствующим специальностям. Активно используются федеральные и региональные программы социальной поддержки медработников, благодаря которым за последние 4 года привлечены 17 специалистов.

"Первичную специализированную помощь и психосоциальную реабилитацию пациенты проходят в учреждениях психиатрической службы. Медико-психологическая помощь организована в 25 кабинетах, где прием ведут врачи-психиатры и врачи-психотерапевты. Дополнительно планируется открытия пяти кабинетов в крупных муниципалитетах", — отметил руководитель ведомства.