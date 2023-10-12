"Соблюдайте режим, отдыхайте": медицинский психолог дал самарцам советы по укреплению здоровья

Высокий темп жизни и нескончаемый поток информации повышают уровень стресса. Это психоэмоциональное напряжение может оказывать негативное влияние на здоровье и качество жизни. Медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Елена Волгина рассказала, как заботиться о психическом здоровье.

"Крайне важно заботиться о своем психическом благополучии. Ведь когда мы находимся в состоянии душевного равновесия, то принимаем взвешенные решения и легче преодолеваем трудности. Это помогает нам поддерживать отношения с близкими, друзьями и коллегами, мы способны лучше работать, достигать своих целей", — отметила медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Елена Волгина.

Советы медицинского психолога о том, как справиться с психоэмоциональным напряжением и улучшить свое здоровье, можно прочитать в карточках, опубликованных в официальной группе минздрава Самарской области "Вконтакте".