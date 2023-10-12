В Самаре суд ужесточил наказание автоподставщику

Самарский областной суд вынес решение об ужесточении наказания одному из осужденных по делу автоподставщиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

14 июня 2023 г. Октябрьский районный суд Самары вынес приговор двум мужчинам - Д.Кукину и У.Мукарамову - за мошенничество в особо крупном размере.

В мае 2021 г. они на пешеходном переходе на пересечении улиц Галактионовской и Полевой чем-то ударили по автомобилю Volvo XC 60, чтобы имитировать столкновение. Однако водитель не заметил удара и поехал дальше. Его догнали и сказали, что он якобы сбил пешехода, который еще и оказался высокопоставленным правоохранителем. И при этом у него разбились часы, ремонт которых будет стоить 4 млн рублей. Чтобы возместить ущерб, автомобилист отдал мошенникам около 3,9 млн рублей.

Решение районного суда решила оспорить прокуратура, посчитавшая назначенное наказание слишком мягким. Кроме того, Кукин подал жалобу, в которой просил заменить ему наказание на не связанное с лишением свободы.

В итоге областной суд отказал Кукину, а наказание Мукарамову изменил с принудительных работ на два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.