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Здравоохранение Общество

Самарские школьники 1-4 классов могут принять участие в конкурсе детского рисунка

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 12 октября, отмечается всемирный День зрения. Этот праздник учрежден ВОЗ в 2020 году для привлечения внимания людей к проблеме сохранения зрения и заботе о здоровье глаз.

По данным независимых источников, сейчас в России от различных заболеваний глаз страдают около 15,5 миллионов человек. Кроме того, почти каждый второй житель РФ имеет те или иные нарушения зрения. Чаще всего первые проблемы со зрением появляются за школьной скамьей.

Так, если при поступлении в школу нарушения зрения наблюдаются у 4% детей, то к окончанию обучения эта цифра возрастает до 40%. Вот почему сегодня очень остро стоит вопрос о создании культуры заботы о здоровье глаз среди молодежи.

Именно поэтому сегодня, 12 октября, центр коррекции зрения "Доктор Линз" запускает конкурс детского рисунка для учеников 1-4 классов самарских школ.

Конкурс посвящен родному городу — ребята будут рисовать Самару, самые красивые и любимые места, достопримечательности родного города и нашу прекрасную природу.

Все участники конкурса получат дипломы, профессиональное жюри выберет 12 работ- победителей, авторы которых получат творческие наборы от "Доктор Линз", а работы примут участие в необычной выставке, которая пройдет в Самарской детской картинной галерее. На выставке будут представлены рисунки ребят в двух форматах: обычном — для зрячих и "объемном" формате барельефа, выполненного по уникальной технологии из сосны в Самарском политехе.

Гостями выставки станут ребята, участники конкурса, а также ученики школ для слепых и слабовидящих детей Самары. Эта выставка позволит тем, кто никогда не видел свой город, "увидеть" самые красивые места Самары руками.

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