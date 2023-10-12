Самарские школьники 1-4 классов могут принять участие в конкурсе детского рисунка

Сегодня, 12 октября, отмечается всемирный День зрения. Этот праздник учрежден ВОЗ в 2020 году для привлечения внимания людей к проблеме сохранения зрения и заботе о здоровье глаз.
По данным независимых источников, сейчас в России от различных заболеваний глаз страдают около 15,5 миллионов человек. Кроме того, почти каждый второй житель РФ имеет те или иные нарушения зрения. Чаще всего первые проблемы со зрением появляются за школьной скамьей.
Так, если при поступлении в школу нарушения зрения наблюдаются у 4% детей, то к окончанию обучения эта цифра возрастает до 40%. Вот почему сегодня очень остро стоит вопрос о создании культуры заботы о здоровье глаз среди молодежи.
Именно поэтому сегодня, 12 октября, центр коррекции зрения "Доктор Линз" запускает конкурс детского рисунка для учеников 1-4 классов самарских школ.
Конкурс посвящен родному городу — ребята будут рисовать Самару, самые красивые и любимые места, достопримечательности родного города и нашу прекрасную природу.
Все участники конкурса получат дипломы, профессиональное жюри выберет 12 работ- победителей, авторы которых получат творческие наборы от "Доктор Линз", а работы примут участие в необычной выставке, которая пройдет в Самарской детской картинной галерее. На выставке будут представлены рисунки ребят в двух форматах: обычном — для зрячих и "объемном" формате барельефа, выполненного по уникальной технологии из сосны в Самарском политехе.
Гостями выставки станут ребята, участники конкурса, а также ученики школ для слепых и слабовидящих детей Самары. Эта выставка позволит тем, кто никогда не видел свой город, "увидеть" самые красивые места Самары руками.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас