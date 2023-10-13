Хоккеисты Семен Фролов и Матвей Кривоножкин вошли в состав юниорской сборной России

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Штаб сборных команд определил состав юниорской сборной России (U18) для подготовки к турниру "Лига Ставок Кубок Будущего", который пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября. В списке вызванных в расположение сборной оказались вратарь Семен Фролов и защитник Матвей Кривоножкин.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"