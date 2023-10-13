Хоккеисты Семен Фролов и Матвей Кривоножкин вошли в состав юниорской сборной России

Штаб сборных команд определил состав юниорской сборной России (U18) для подготовки к турниру "Лига Ставок Кубок Будущего", который пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября. В списке вызванных в расположение сборной оказались вратарь Семен Фролов и защитник Матвей Кривоножкин.
Отметим, что соперниками юниорской сборной России на турнире станут молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана.
Расписание матчей юниорской сборной России на турнире (время тольяттинское):
3 ноября, соперник - молодежная сборная Беларуси, начало в 15:30;
4 ноября, соперник - молодежная сборная Казахстана, начало в 15:00;
5 ноября, мини-турнир в формате "3 на 3":
- соперник по ½ финала - молодежная сборная Беларуси, начало в 14:40;
- матч за 3 место, начало в 15:20;
- финал, начало в 16:00.
6 ноября, соперник - молодежная сборная России, начало в 15:00.
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