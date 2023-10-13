В пяти районах области планируется отключение света с 14 по 16 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

14.10.2023 года с 09-00 до 19-00 на 1,5 часа (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Ленинская 9-17, 19-33 (нечетная сторона), 24,69,71);

14.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Елховка

14.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинскии район:

с. Старое Ермаково

15.10.2023 года с 09-00 до 19-00 на 1,5 часа (местного времени):

Ставропольский район:

мкр. Александровское поле (Кооперативная д. 24-54, ул. Крылова д. 13а, 13-48, ул. Кутузова д. 25-56, ул. Советская д. 25-47, ул. Тургенева д. 1-18, ул. Фрунзе д. 21, 23, 35, 37, 43, ул. Школьная д. 30-47).

15.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Елховка

16.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Шабановка

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Павловка

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные Дома

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Большая Фёдоровка

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Стрела

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мордвинка

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка (Низовская)

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Нижняя Кондурча

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселкение

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховое Озеро

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Солонцовка

16.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

16.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Елховка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.