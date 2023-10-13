"Страдает когнитивная сфера личности": медицинский психолог - о последствиях злоупотребления алкоголем

Благодаря сохранности когнитивных функций человек способен обрабатывать информацию, контролировать и планировать свою деятельность. При систематическом употреблении алкогольных напитков страдает каждая из функций. Об этом рассказывает медицинский психолог отделения наркологической помощи Самарского областного клинического наркологического диспансера Оксана Демина.

"Злоупотребление алкоголем приводит к поражению центральной нервной системы. Это проявляется в неврологических и психических расстройствах, в том числе и когнитивных нарушениях. Когнитивные нарушения - ухудшение по сравнению с индивидуальной нормой одной или нескольких когнитивных функций: память, внимание, мышление, речь, гнозис (восприятие информации), праксис (целенаправленная двигательная активность). При длительном употреблении алкоголя происходит формирование хронической энцефалопатии и развитие психоорганической симптоматики. Это нарушение памяти, снижение интеллекта, эмоциональные расстройства, астенические явления", - рассказал врач.

Алкоголизм и память на самом деле связаны гораздо теснее, чем это кажется на первый взгляд.

У человека, страдающего алкоголизмом, происходят следующие

негативные изменения в памяти: