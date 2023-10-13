"Страдает когнитивная сфера личности": медицинский психолог - о последствиях злоупотребления алкоголем

Благодаря сохранности когнитивных функций человек способен обрабатывать информацию, контролировать и планировать свою деятельность. При систематическом употреблении алкогольных напитков страдает каждая из функций. Об этом рассказывает медицинский психолог отделения наркологической помощи Самарского областного клинического наркологического диспансера Оксана Демина.
"Злоупотребление алкоголем приводит к поражению центральной нервной системы. Это проявляется в неврологических и психических расстройствах, в том числе и когнитивных нарушениях. Когнитивные нарушения - ухудшение по сравнению с индивидуальной нормой одной или нескольких когнитивных функций: память, внимание, мышление, речь, гнозис (восприятие информации), праксис (целенаправленная двигательная активность). При длительном употреблении алкоголя происходит формирование хронической энцефалопатии и развитие психоорганической симптоматики. Это нарушение памяти, снижение интеллекта, эмоциональные расстройства, астенические явления", - рассказал врач.
Алкоголизм и память на самом деле связаны гораздо теснее, чем это кажется на первый взгляд.
У человека, страдающего алкоголизмом, происходят следующие
негативные изменения в памяти:
- снижение объема опосредованного и непосредственного запоминания
- склонность к "коротким замыканиям" - умозаключениям по первому попавшемуся признаку без размышления (первое, что пришло в голову)
- в длительной ситуации различные временные части памяти могут восприниматься как отдельные, не связанные между собой
- появляются сложности с запоминанием непривычного, нового, не соответствующего собственным взглядам
- снижена способность запоминания логических, рациональных вещей в
- сравнении с эмоциональными
- снижена способность запоминания текстовой информации
- снижены возможности активного запоминания, в сравнении с возможностями пассивного запоминания.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас