В пятницу 13-го в Тольятти пожарные спасли черного кота

В пятницу, 13 октября, черный кот едва не задохнулся от дыма в горящей квартире в доме 14 на Ленинском проспекте в Автозаводском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Кот пропал во время эвакуации и спасения жильцов. Пожарные нашли его в дыму практически без сознания.

Сотрудники МЧС России вынесли его на свежий воздух и откачали при помощи дыхательного аппарата.

Уже через несколько минут он пришел в себя. Спасенный промяукал благодарность огнеборцам и отправился отмечать свой очередной день рождения.