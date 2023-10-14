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Хоккей Спорт

"Ладью" покинули защитник и форвард, подписан защитник

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Рамиль Салихзянов остается в системе "Лады" по итогам просмотра, заключив с клубом двусторонний контракт до конца текущего сезона.

Салихзянов (28.05.2004, 182-79) является воспитанником казанской хоккейной школы и его профессиональная карьера стартовала год назад — в прошлом сезоне защитник выступал за "Сахалинские Акулы" и "Тайфун". В составе "Ладьи" он провел уже три матча в рамках регулярного чемпионата МХЛ, но пока не отметился баллами за результативность.

За тольяттинскую "молодежку" 19-летний хоккеист продолжит выступать под номером 48.

Расположение команды покинул форвард Богдан Чумаков. Цвета тольяттинской "молодежки" Чумаков защищал с самого начала прошлого сезона, а в рамках текущего регулярного чемпионата МХЛ уже сыграл 4 матча, но не отметился в них набранными очками. Соглашение с 18-летним нападающим расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Также тольяттинскую "молодежку" покинул нападающий Богдан Петренко. В составе "Ладьи" Петренко выступал со старта предыдущего сезона и успел провести 43 матча в МХЛ, набрав 6 (3+3) баллов за результативность, но в ходе текущего регулярного чемпионата не сыграл ни в одной из встреч.

Контракт с 18-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

 

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