Во время тушения пожара на ул. Финской в Самаре обнаружено тело женщины

В субботу, 14 октября в 19:01, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул Финская, 50, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 100 кв. м. На тушение был направлен 31 человек и семь единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 19:53, а в 20:09 было ликвидировано открытое горение.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на месте пожара обнаружено тело женщины. Процесс ликвидации пожара продолжается