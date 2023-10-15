С 13 октября в Тольятти введен карантин по бешенству

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым с 13 октября 2023 года вводится карантин в границах Тольятти.
Эпизоотическим очагом по бешенству животных, в соответствии с постановлением, определена территория земельного участка в Автозаводском районе города.
"Определить территорию в радиусе 1 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в границах Автозаводского района неблагополучным пунктом по бешенству животных", - отмечается в постановлении
На время карантина на территории очага запрещается: лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними лицами, кроме персонала, ввозить и вывозить животных, охотиться и т. п.
Также в неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.
Отмечается, что карантин будет отменен через 60 календарных дней.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!