С 13 октября в Тольятти введен карантин по бешенству

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым с 13 октября 2023 года вводится карантин в границах Тольятти.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных, в соответствии с постановлением, определена территория земельного участка в Автозаводском районе города.

"Определить территорию в радиусе 1 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в границах Автозаводского района неблагополучным пунктом по бешенству животных", - отмечается в постановлении

На время карантина на территории очага запрещается: лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними лицами, кроме персонала, ввозить и вывозить животных, охотиться и т. п.

Также в неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.

Отмечается, что карантин будет отменен через 60 календарных дней.